Menarini anuncia nuevos datos en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Menarini Group anuncia nuevos datos en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2026

Los datos abarcan siete presentaciones sobre tumores sólidos y neoplasias hematológicas, proporcionando información actualizada sobre el beneficio potencial que estas terapias pueden ofrecer a los pacientes.

Se presentarán datos del régimen de elacestrant más capivasertib del estudio ELEVATE, destacando su potencial en combinación con otros fármacos para mBC, junto con actualizaciones del programa de desarrollo clínico de elacestrant, incluyendo su posible papel como monoterapia en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama.

Karyopharm Therapeutics, socio de Stemline, presentará una ponencia oral de última hora sobre el ensayo de fase 3 SENTRY de selinexor en mielofibrosis.

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FLORENCIA, Italia y NUEVA YORK, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Menarini Group ("Menarini"), una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, y Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una filial de propiedad absoluta de Menarini Group, centrada en proporcionar tratamientos oncológicos transformadores a pacientes con cáncer, anunciaron que se presentarán nuevos datos relacionados con elacestrant y tagraxofusp en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2026.

Se presentarán nuevos datos que exploran la seguridad y la eficacia preliminar de elacestrant en combinación con capivasertib en pacientes con cáncer de mama metastásico (mBC) con alteraciones en la vía ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN-, provenientes del estudio ELEVATE de fase 1/2. Se compartirán detalles adicionales sobre estudios en curso de elacestrant en combinación con capivasertib en pacientes con enfermedad avanzada: ADELA (ensayo pivotal de fase 3 en combinación con everolimus); ELECTRA (ensayo de fase 1b/2 en combinación con abemaciclib en pacientes con metástasis cerebrales); y CAPELA (ensayo de fase 2 en combinación con capecitabina). Finalmente, se presentará una actualización del estudio ELEGANT, que explora el elacestrant como tratamiento adyuvante en cáncer de mama precoz con ganglios positivos y alto riesgo de recurrencia.

También se han aceptado para su presentación nuevos datos de la fase 2 de la combinación con tagraxofusp en pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), que serán presentados por el Dr. Naveen Pemmaraju, profesor del Departamento de Leucemia, División de Medicina Oncológica, Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas. Además, el socio de Stemline, Karyopharm Therapeutics, presentará una presentación oral de última hora del ensayo SENTRY de fase 3 de selinexor en pacientes JAKi naïve con mielofibrosis (MF). Selinexor es comercializado en EE.UU. por Karyopharm Therapeutics y en la UE por Stemline.

"Los extensos datos oncológicos que se presentarán, que abarcan tanto tumores sólidos como neoplasias hematológicas, ponen de manifiesto nuestra dedicación a abordar los cánceres más difíciles de tratar y con grandes necesidades no cubiertas", declaró Elcin Barker Ergun, consejero delegado del Menarini Group. "Nuestro objetivo sigue siendo acelerar la innovación para proporcionar terapias transformadoras y dirigidas que ofrezcan avances significativos para los pacientes y las comunidades sanitarias dedicadas a su atención".

Consulte a continuación todos los detalles de las próximas presentaciones:

Acerca del Programa de desarrollo clínico de Elacestrant

Elacestrant también se está investigando en varios ensayos clínicos patrocinados por la compañía en cáncer de mama metastásico, solo o en combinación con otras terapias. ELEGANT (NCT06492616) es un ensayo de fase 3 que evalúa la eficacia de elacestrant frente a la terapia endocrina estándar en mujeres y hombres con cáncer de mama precoz, con ganglios positivos, ER+, HER2-, con alto riesgo de recurrencia. ADELA (NCT06382948) es un ensayo aleatorizado de fase 3, doble ciego, que evalúa elacestrant en combinación con everolimus en pacientes con cáncer de mama metastásico ER+, HER2- y tumores con mutación ESR1. ELEVATE (NCT05563220) es un ensayo clínico de fase 1b/2 que evalúa la seguridad y eficacia de elacestrant en combinación con alpelisib, everolimus, capivasertib, palbociclib, ribociclib o abemaciclib. ELECTRA (NCT05386108) es un estudio multicéntrico, abierto, de fase 1b/2 que evalúa elacestrant en combinación con abemaciclib en pacientes con cáncer de mama ER+, HER2-. La fase 2 evalúa este régimen de tratamiento en pacientes con metástasis cerebrales. ELCIN (NCT05596409) es un ensayo de fase 2 que evalúa la eficacia de elacestrant en pacientes con cáncer de mama avanzado/metastásico ER+, HER2- que recibieron una o dos terapias hormonales previas y sin inhibidores de CDK4/6 en el contexto metastásico. Elacestrant también se está evaluando en ensayos adicionales dirigidos por investigadores, en ensayos realizados en colaboración con otras compañías, tanto en cáncer de mama metastásico como en la fase inicial de la enfermedad.

Para notificar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, contacte con Stemline Therapeutics, Inc. en adverseevents@menarinistemline.com. Toda la información relevante se encuentra en https://stemline.com/contact/.

La información completa de prescripción de elacestrant se encuentra disponible en https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info

La información completa de prescripción de selinexor se encuentra disponible en https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info

La información completa de prescripción de tagraxofusp se encuentra disponible en https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info

Acerca de Menarini GroupEl Menarini Group es una compañía farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de 5.500 millones de dólares y más de 17.000 empleados. Menarini se centra en áreas terapéuticas con grandes necesidades no cubiertas, con productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 18 plantas de producción y 9 centros de Investigación y Desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países de todo el mundo. Para más información, visite www.menarini.com.

Acerca de Stemline Therapeutics Inc.Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), filial 100 % propiedad del Menarini Group, es una compañía biofarmacéutica en fase comercial centrada en ofrecer tratamientos oncológicos innovadores a los pacientes. Stemline comercializa elacestrant, una terapia endocrina oral indicada para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas o hombres adultos con cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo para el receptor de estrógeno (ER), negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), con mutación en ESR1 y progresión de la enfermedad tras al menos una línea de terapia endocrina, en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Stemline también comercializa tagraxofusp-erzs, una novedosa terapia dirigida a CD123, para pacientes con neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides (BPDCN), un cáncer hematológico agresivo, en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Además, Stemline comercializa en Europa selinexor, un inhibidor de XPO1 para el mieloma múltiple. La compañía también está realizando múltiples estudios de expansión de marca con elacestrant y tagraxofusp en indicaciones de cáncer de mama y hematológico, respectivamente, y cuenta con una extensa cartera clínica de nuevos fármacos candidatos en diversas etapas de desarrollo para diversos cánceres sólidos y hematológicos.

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