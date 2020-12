Menarini anuncia los resultados de nuevos estudios preclínicos sobre MEN1611 para el tratamiento del cáncer de mama en e

POMEZIA, Italia, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Group ha anunciado hoy la presentación de los resultados de dos estudios preclínicos con MEN1611, un inhibidor potente y selectivo de fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3Ki) actualmente en desarrollo clínico para el tratamiento del cáncer de mana. Estos resultados serán presentados en el próximo 2020 San Antonio Breast Cancer Symposium, que se celebrará virtualmente del 8 al 11 de diciembre.

"Nos complace presentar en el San Antonio Breast Cancer Symposium y esperamos discutir en más detalle estos alentadores resultados preliminares de estudios preclínicos sobre MEN1611", manifestó Andrea Pellacani, director general de Menarini Ricerche, división de I+D de Menarini Group. "Estos datos contribuyen a comprender mejor el mecanismo de acción de MEN1611 y apoyan su desarrollo clínico para el tratamiento de cáncer de mama, reforzando nuestro fuerte compromiso de avanzar en el campo de la oncología de precisión para el beneficio de los pacientes que sufren este tipo de cáncer de difícil tratamiento".

MEN1611 es in inhibidor oral PI3K activo en isoformas p110 , e , mipreservando la la subunidad de esta proteína.

-B-PRECISE-01 es un estudio multicéntrico o, de fase lb, de escalado de dosis y expansión, que investiga MEN1611 en pacientes con cáncer de mama de HER2-positivo, PIK3CA mutado, avanzado o metastásico.

El póster titulado "MEN1611 is a PI3K / selective and sparing inhibitor with long-lasting antitumor activity in different genetic backgrounds of PIK3CA mutant breast cancer models" presenta los resultados de un estudio preclínico sobre la actividad antitumoral de MEN1611 en tumores p110 - y -, ofreciendo evidencia de que MEN1611 es activo, en modelos animales, de cáncer de mama de HER2-positivo, inhibidor PIK3CA mutado y PTEN-nulo.

Un segundo póster, titulado "MEN1611 promotes immune activating myeloid cell polarization" presenta los resultados de un estudio de caracterización de los los efectos de MEN1611 en la isoforma PI3K , altamente expresada en macrófagos asociados a tumores, para investigar si la actividad antitumoral de MEN1611 podría relacionarse también por el efecto modulador de MEN1611 sobre el microentorno inflamatorio tumoral. Los resultados de este estudio muestran que la inhibición de MEN1611 de la isoforma PI3K conduce a la reprogramación de macrófagos, desde un fenotipo inmunosupresivo a un fenotipo inmune activado, Además, la regresión tumoral inducida por MEN1611 se asoció a cambios del microentorno inflamatorio, caracterizados por un mayor reclutamiento de células T, que podría contribuir a la actividad antitumoral de MEN1611 en este modelo.

Acerca de MEN1611

MEN1611 es in inhibidor oral PI3K activo en isoformas p110 , e , mientras que preserva la subunidad de esta proteína. Es un compuesto len fase de investigación que aún no ha aprobado por las autoridades reguladoras. El producto está siendo actualmente evaluadas en el ensayo B-PRECISE-01 (clinicaltrials.gov [http://clinicaltrials.gov/] identificador: NCT03767335), y en el ensayo C-PRECISE-01 (clinicaltrials.gov [http://clinicaltrials.gov/] identificador: NCT04495621) para el tratamiento del cáncer de mama y cáncer colorrectal, respectivamente.

Acerca de Menarini

Menarini Ricerche es la división de Menarini Group dedicada a la I+D con un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo oncológicos, así como una implicación activa en el campo de las enfermedades infecciosas, estando implicada en la lucha contra la resistencia antimicrobial, una creciente preocupación global.

Como parte de este compromiso con la oncología, la cartera de Menarini incluye cinco nuevos fármacos de investigación para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos. Dos de ellos son biológicos, uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, y el otro es un anticuerpo de toxina conjugada anti-CD205 MEN1309/OBT076. Otros tres son pequeñas moléculas, como el inhibidor de quinasa dual PIM y FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, y el inhibidor de la clase I, II y IV histona deacetilasa, Pracinostat. La adquisición de Stemline Therapeutics Inc., una compañía biofarmacéutica con sede en Nueva York, ha reforzado la cartera de oncología de Menarini con la incorporación de activos comerciales y de fase clínica, como ELZONRIS®, una nueva terapia objetiva para el tratamiento de neoplasma de célula dendrítica plasmacitoide blástica (BPDCN).

Menarini también ha entrado en un acuerdo de licencia con Radius Health para el desarrollo y comercialización de Elacestrant, un SERD oral en desarrollo de fase 3 de fase tardía como tratamiento hormonal potencial para el cáncer de mama. Mediante el trabajo de Menarini Silicon Biosystems, Menarini también está desarrollando tecnologías y productos avanzados para estudiar células raras con precisión unicelular.

The Menarini Group es una compañía internacional farmacéutica y de diagnóstico líder, con unos ingresos de 3.793 millones de euros y más de 17.000 empleados. Menarini se encuentra en las áreas terapéuticas más importantes con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 17 plantas de producción y 10 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países en todo el mundo. Para más información, visite www.menarini.com [http://www.menarini.com/].

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Log... [http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Log...]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770614/Logo_B_Precise_Logo.... [https://mma.prnewswire.com/media/770614/Logo_B_Precise_Logo....]

CONTACTO: Priscilla De Rosa, via Tito Speri 10, +71 Pomezia (Roma -Italia) e-mail: pderosa@menarini-ricerche.it, Tel. 0039 0691184619, Móv.0039 3408412952

Sitio Web: https://www.menarini.com/