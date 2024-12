(Información remitida por la empresa firmante)

A. Menarini Diagnostics y Sinocare anuncian acuerdo de distribución exclusiva para nuevo sistema de monitoreo continuo de glucosa

FLORENCIA, Italia, 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- A. Menarini Diagnostics anuncia un acuerdo de distribución exclusivo con Sinocare para registrar, promover, distribuir y comercializar un nuevo sistema de monitoreo continuo de glucosa (CGM) de tercera generación de Sinocare en mercados reembolsados. Este acuerdo histórico otorga a A. Menarini Diagnostics derechos exclusivos para introducir esta tecnología sanitaria en más de 20 jurisdicciones de Europa.

La colaboración entre A. Menarini Diagnostics y Sinocare representa un avance significativo en el cuidado de la diabetes. La tecnología del sistema CGM de Sinocare proporciona un control preciso y continuo de la glucosa.

"La asociación con A. Menarini Diagnostics es un hito importante en nuestra misión de hacer que nuestros sistemas CGM de tercera generación sean ampliamente accesibles para las personas con diabetes", afirmó el doctor Jiangfeng Fei, director de la unidad de negocios CGM de Sinocare. "Estamos encantados de entablar una asociación estratégica con A. Menarini Diagnostics, líder en la industria de la atención médica, para llevar esta innovadora tecnología para la diabetes a un público más amplio".

A. Menarini Diagnostics comparte este entusiasmo por la colaboración y su posible impacto en el cuidado de la diabetes. "La obtención de los derechos exclusivos para la distribución y comercialización de este sistema CGM de tercera generación de Sinocare en varios países se alinea con nuestro compromiso de proporcionar soluciones innovadoras para el cuidado de la salud", comentó Fabio Piazzalunga, gerente general y director global de A. Menarini Diagnostics. "Estamos seguros de que esta asociación a largo plazo satisfará la creciente demanda de atención avanzada para la diabetes".

Al aprovechar su amplia red, experiencia y recursos, A. Menarini Diagnostics tiene como objetivo garantizar que los sistemas CGM de tercera generación de Sinocare lleguen a aquellos que más pueden beneficiarse de sus capacidades avanzadas. Se espera que esta asociación amplíe significativamente la disponibilidad de los sistemas CGM de tercera generación de Sinocare.

Acerca de A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics es una empresa líder en el sector sanitario dedicada a proporcionar soluciones innovadoras para obtener mejores resultados sanitarios a través de herramientas y tecnologías de diagnóstico avanzadas. La empresa lleva más de 45 años dedicada a ayudar a los profesionales sanitarios a realizar diagnósticos seguros y sostenibles, mejorando la calidad de vida de las personas en todo el mundo. A. Menarini Diagnostics forma parte del Grupo Farmacéutico Menarini, fundado en 1886. Hoy está presente en 140 países de todo el mundo, con más de 17.000 empleados y una facturación en 2023 de 4.375 millones de euros.

Acerca de Sinocare

Sinocare es el mayor fabricante de dispositivos de control de glucosa en Asia. Fundada en 2002, Sinocare Inc. fue la primera empresa de medidores de glucosa en sangre que cotizó en China. Con presencia comercial en Asia, Europa y América del Norte, Sinocare se ha expandido internacionalmente a través de asociaciones y adquisiciones, como PTS Diagnostics Inc., con sede en EE.UU., Nipro Diagnostic Inc., ahora conocida como Trividia Health Inc.

Nuestra dedicación a la innovación en tecnología de biodetección ha ayudado a Sinocare a convertirse en el cuarto mayor fabricante mundial de medidores de glucosa en sangre y una de las principales empresas POCT del mundo.

