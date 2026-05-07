Menarini Group: Thomas Cueni nombrado nuevo miembro de la junta directiva

(Información remitida por la empresa firmante)

FLORENCIA, Italia, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Consejo de Administración de Menarini Group ha nombrado al experimentado ejecutivo Thomas Cueni como nuevo director, reforzando así la gobernanza del Grupo. Cueni se une al presidente Eric Cornut, al consejero delegado Elcin Barker Ergun, a los accionistas Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, y a Carlo Colombini en el Consejo de la multinacional farmacéutica.

Con casi cuarenta años de experiencia internacional en el sector farmacéutico, Cueni ha desempeñado cargos de liderazgo, entre ellos el de director general de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) y miembro del Consejo de Administración de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA). En estos cargos, ha sido fundamental en la creación de iniciativas intersectoriales para abordar el acceso al tratamiento de enfermedades crónicas y en la formulación de políticas para afrontar desafíos sanitarios mundiales como la pandemia de COVID-19. En el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos, creó el Fondo de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos (AMR Action Fund), dotado con casi mil millones de dólares estadounidenses, para apoyar el desarrollo de nuevos antibióticos. También fue presidente fundador de AMR Industry Alliance, una de las mayores coaliciones del sector privado que ofrece soluciones sostenibles para frenar la resistencia a los antimicrobianos.

"Me enorgullece aportar toda mi experiencia y compromiso al Menarini Group. Unirme a una compañía dinámica y en crecimiento que combina excelencia científica, innovación y compromiso con la salud global representa una oportunidad única para contribuir a lo que me importa: mejorar la vida de los pacientes dondequiera que vivan" declaró Cueni

"Nos complace dar la bienvenida a Thomas Cueni a Menarini. Su amplia experiencia en liderazgo de políticas de salud global se alinea perfectamente con nuestra misión de combinar innovación y responsabilidad para mejorar la atención al paciente. Su nombramiento representa no solo un fortalecimiento de nuestro liderazgo, sino también una contribución fundamental a nuestra capacidad para afrontar los desafíos de una industria farmacéutica en constante evolución, en un contexto geopolítico global cada vez más complejo. Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a Jürg Witmer por su pasión, compromiso y el valor que ha aportado al Consejo durante los últimos 13 años, al dejar su cargo" comentaron los accionistas y miembros del Consejo de Administración Lucia y Alberto Giovanni Aleotti.

El Menarini Group, con sede en Florencia, está presente en 140 países a nivel mundial, con una facturación consolidada de 4.880 millones de euros y más de 17.000 empleados. Sus productos se utilizan en las áreas terapéuticas más importantes, como cardiometabolismo, oncología, gastroenterología, neumología y antiinflamatorios/analgésicos. Gracias a su compromiso con la I+D y a la alta calidad de sus procesos de fabricación, Menarini contribuye continuamente a la salud de los pacientes en todo el mundo, manteniendo los más altos estándares de calidad. www.menarini.com

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