COMUNICADO: Menarini Ricerche anuncia C-PRECISE-01, un nuevo ensayo de fase Ib/II de MEN1611 en cáncer colorrectal

POMEZIA, Italia, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche, la división de I+D de Menarini Group, ha anunciado hoy que planea lanzar en la segunda mitad de 2020 un nuevo ensayo de fase Ib/II de MEN1611, un potente y selectivo inhibidor de fosfatidilinositol 3-kinasa actualmente en desarrollo para el tratamiento del cáncer de mama. El nuevo estudio, llamado C-PRECISE-01, evaluará MEN1611 en combinación con cetuximab en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CRCm) de tipo pIK3 mutado y RAS/BRAF nativo y que no ha respondido al tratamiento con irinotecan, oxaliplatino, 5-FU y regímenes que contienen anti-EGFR.

El diseño del estudio se presentará en el Congreso Mundial virtual sobre Cáncer Gastrointestinal de la ESMO 2020 [1-4 Julio 2020], con el e-poster titulado "C-PRECISE-01 Study: a phase Ib/II trial of MEN1611, a PI3K inhibitor, and cetuximab in patients with PIK3CA mutated metastatic colorectal cancer failing irinotecan, oxaliplatin, 5-FU and anti-EGFR containing regimens".

MEN1611 es in inhibidor oral PI3K activo en isoformas p110 , e , mientras que preserva la . La evidencia preclínica y clínica respalda el desarrollo de MEN1611 en combinación con otros agentes en el contexto de los tumores sólidos. la presencia de mutaciones PIK3CA en CRCm se ha correlacionado con una predicción de respuesta negativa al tratamiento anti-EGFR, convirtiendo a la PI3K en una atractiva diana terapéutica. El objetivo primario del estudio C-PRECISE-01 es determinar la dosis recomendada para fase 2(RP2D) de MEN1611 en combinación con cetuximab, y evaluar la actividad antitumoral de MEN1611. Los objetivos secundarios incluirán la evaluación del perfil de seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de MEN1611 en combinación con cetuximab.

En declaraciones de Andrea Pellacani, director general de Menarini Ricerche: "El cáncer colorrectal se encuentra entre los tumores malignos más prevalentes del mundo y hay una necesidad urgente de descubrir nuevas opciones terapéuticas para ayudar a los pacientes de CRC, especialmente los que tienen lesiones metastásicas. El inicio del ensayo C-PRECISE-01 nos dará la posibilidad de investigar el potencial de MEN1611 en una enfermedad con una alta necesidad médica, donde la PIK3CA representa una diana terapéutica adecuada. Ello confirma nuestro compromiso de avanzar en la oncología de precisión y desarrollar alternativas terapéuticas efectivas que signifiquen un antes y un después para los pacientes con cáncer".

Acerca de Menarini

Menarini Ricerche es la división de Menarini Group dedicada a la I+D con un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo oncológicos, así como una implicación activa en el campo de las enfermedades infecciosas, estando implicada en la lucha contra la resistencia antimicrobial, una creciente preocupación global.

Como parte de este compromiso con la oncología, la cartera de Menarini incluye cinco nuevos fármacos de investigación para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos. Dos de ellos son biológicos, uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, y el otro es un anticuerpo de toxina conjugada anti-CD205 MEN1309/OBT076. Otros tres son pequeñas moléculas, como el inhibidor de quinasa dual PIM y FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, y el inhibidor de la clase I, II y IV histona deacetilasa, Pracinostat. La adquisición de Stemline Therapeutics Inc., una compañía biofarmacéutica con sede en Nueva York, ha reforzado la cartera de oncología de Menarini con la incorporación de activos comerciales y de fase clínica, como ELZONRIS®, una nueva terapia objetiva para el tratamiento de neoplasma de célula dendrítica plasmacitoide blástica (BPDCN). Mediante el trabajo de Menarini Silicon Biosystems, Menarini también está desarrollando tecnologías y productos avanzados para estudiar células raras con precisión unicelular.

The Menarini Group es una compañía internacional farmacéutica y de diagnóstico líder, con unos ingresos de 3.800 millones de euros y más de 17.000 empleados. Menarini se encuentra en las áreas terapéuticas más importantes con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 16 plantas de producción y 11 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 136 países en todo el mundo. Para más información, visite www.menarini.com [http://www.menarini.com/]

