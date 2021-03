Menarini Silicon Biosystems lanza el Ensayo de Células Circulantes de Mieloma Múltiple de CELLSEARCH®, una nueva prueba

Esta nueva prueba, disponible como servicio de laboratorio en toda Europa y Estados Unidos, aprovecha la plataforma Gold Standard CELLSEARCH para enumerar las Células Circulantes de Mieloma Múltiple de la sangre y ofrece un seguimiento estandarizado en tiempo real del mieloma múltiple durante los estudios de investigación clínica.

BOLONIA, Italia y HUNTINGDON VALLEY, Pa., 31 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, pionera en tecnologías de biopsia líquida y de células individuales, ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo ensayo para hacer frente a las necesidades de las compañías farmacéuticas, las CRO (organizaciones de investigación por contracto), médicos e investigadores científicos que trabajan en el mieloma múltiple (MM). El nuevo Ensayo de Células Circulantes de Mieloma Múltiple (CMMC) de CELLSEARCH(®)* captura y categoriza las CMMC de la sangre periférica. Es capaz de reducir las biopsias de médula ósea (BMO) invasivas, a menudo dolorosas y costosas, para el seguimiento en tiempo real de la evolución del MM y el estudio de la biología de la enfermedad. Gracias a su disponibilidad en Europa y Estados Unidos será posible aumentar la consistencia de los datos durante los ensayos internacionales multicéntricos de MM.

El MM es el segundo cáncer de sangre más común. A lo largo de su trayectoria clínica, los pacientes son sometidos a repetidas biopsias de médula ósea para diagnosticar y monitorizar el estado de la enfermedad. Existe una necesidad médica, aún no cubierta en todos los estadios del MM, de disponer de una modalidad no invasiva para el diagnóstico y el seguimiento de la progresión de la enfermedad que proporcione la información general procesable que actualmente se obtiene de las biopsias de BM.

Existe un aumento de las CMMC en la sangre periférica de los pacientes con MM y en pacientes que padecen dos enfermedades precursoras: gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS, por sus siglas en inglés) y mieloma múltiple quiescente (SMM, por sus siglas en inglés)(1). Asimismo, se ha demostrado un alto grado de correlación entre los recuentos de CMMC de CELLSEARCH y la carga de la enfermedad en pacientes con mieloma, lo que plantea la posibilidad de utilizar en los ensayos clínicos(1) los recuentos de CMMC como sistema de medida para la enfermedad mínima residual o la recaída.

Según Ana Slipicevic, Directora de Investigación Traslacional de Oncopeptides AB, "la prueba de CMMC con un procedimiento de toma de muestras no invasivo que permite que la sangre periférica extraída pueda almacenarse hasta 96 horas a temperatura ambiente, ha demostrado ser una prueba fiable y reproducible para el seguimiento del estado de la enfermedad. Nos permite ahorrar tiempo en el acceso a datos de estudio de alta calidad". El nuevo ensayo ofrece una estandarización y una sensibilidad significativas a la hora de monitorizar y comprender la enfermedad del MM.

"Estamos encantados de presentar tanto a los investigadores como al ámbito académico y a las organizaciones del sector, nuestro nuevo ensayo sobre CMMC que está demostrando ser muy prometedor en el seguimiento de la enfermedad del MM y de los estados precursores a partir de una biopsia líquida no invasiva", afirma Fabio Piazzalunga, Presidente y CEO de Menarini Silicon Biosystems. "La posibilidad de aislar aún más estas células con la plataforma DEPArray y realizar análisis moleculares, permite detectar los cambios moleculares específicos que se producen a lo largo del progreso de la enfermedad, lo que probablemente tendrá implicaciones terapéuticas para este trastorno hematológico dinámico."

Acerca de los servicios de laboratorio de Menarini Silicon BiosystemsLos servicios de laboratorio de Menarini Silicon Biosystems (MSB) representan un servicio de laboratorio global, completo e integrado que incluye tecnologías de última generación. Está fundamentado en el flujo de trabajo integrado de MSB, que incluye la plataforma de captura, la enumeración y el enriquecimiento de células circulantes de CELLSEARCH(®) y el sistema de clasificación celular de DEPArray(TM), que permite el análisis molecular de células individuales.

El laboratorio estadounidense cuenta con la certificación CLIA y la acreditación ISO 15189 para CELLSEARCH. Su laboratorio homólogo en Bolonia, Italia, comparte el mismo sistema de gestión de calidad con la acreditación ISO15189 prevista para 2021. Juntos, estos laboratorios cuentan con más de 25 colaboraciones que abarcan 60 ensayos clínicos y más de 25.000 muestras. Cuentan con un sólido historial de éxito en auditorías de empresas farmacéuticas, y de órganos reguladores y de calidad.

Para obtener más información sobre los servicios de laboratorio de MSB, consulte https://www.cellsearchruo.com/crs-services/cmmc-assay [https://www.cellsearchruo.com/crs-services/cmmc-assay].

Acerca de Menarini Silicon Biosystems (MSB)MSB ofrece tecnologías y soluciones únicas para células raras que proporcionan a los investigadores clínicos acceso a una resolución sin precedentes en el estudio de las células y su caracterización molecular.

Menarini Silicon Biosystems [http://www.siliconbiosystems.com/], con sede en Bolonia, Italia, y Huntingdon Valley, Pensilvania, Estados Unidos, es una filial de propiedad total del Grupo Menarini, una empresa multinacional farmacéutica, de biotecnología y de diagnósticos con sede en Florencia, Italia, con 17.000 empleados en 140 países.

* Sólo para uso de investigación. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. La FDA no ha establecido, autorizado ni aprobado el rendimiento, las características, la seguridad y la eficacia.

