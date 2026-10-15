La menopausia no se vive igual para todas, Divain propone una nueva rutina de bienestar con suplementos - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.-

Los sofocos suelen protagonizar las conversaciones sobre la menopausia, pero no siempre son el cambio que más afecta a la vida cotidiana. Algunas mujeres comienzan a dormir peor; otras experimentan alteraciones del ánimo, cansancio o dificultades de concentración. También pueden aparecer molestias digestivas, aunque no necesariamente están relacionadas con esta etapa. La diversidad de experiencias plantea una cuestión importante: afrontar la menopausia requiere reconocer las necesidades individuales, en lugar de asumir que todas las mujeres atraviesan los mismos cambios.

Las recomendaciones clínicas del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y los Cuidados británico (NICE) insisten precisamente en la atención individualizada. Los síntomas pueden variar en intensidad y duración, por lo que las estrategias de acompañamiento deben adaptarse a cada situación.

Una etapa que va más allá de los cambios hormonales

La menopausia supone el final de la menstruación, pero sus implicaciones pueden extenderse al descanso, las relaciones personales y el bienestar emocional. Hablar abiertamente de estas experiencias permite identificar dificultades que, en ocasiones, se normalizan sin valorar su repercusión cotidiana.

Esta visión también está llegando al sector del bienestar. Divain, conocida por su actividad en perfumería, ha desarrollado a través de su línea divain. ZEN una propuesta de suplementos denominada WOMAN BALANCE, organizada alrededor de tres ámbitos: bienestar durante la menopausia, ánimo y digestión.

La iniciativa refleja una aproximación comercial que contempla diferentes aspectos del autocuidado, aunque estos productos no sustituyen la atención sanitaria ni los tratamientos indicados por profesionales.

Tres fórmulas para distintas necesidades cotidianas

WOMAN BALANCE reúne tres complementos alimenticios que Divain comercializa conjuntamente. BALANCE contiene ingredientes vegetales como salvia, ñame silvestre y schisandra, tradicionalmente utilizados en preparados relacionados con el bienestar femenino.

MOOD incorpora vitaminas y extractos vegetales, entre ellos tulsi, mientras que FLORA incluye microorganismos vivos y fibra prebiótica. La compañía plantea su utilización dentro de una rutina diaria orientada a diferentes dimensiones del bienestar.

Sin embargo, conviene distinguir entre la composición de los suplementos y su eficacia clínica. Las guías sanitarias advierten de que la evidencia sobre muchos preparados vegetales utilizados durante la menopausia sigue siendo limitada y de que algunos ingredientes pueden interactuar con medicamentos.

El autocuidado también implica información

La alimentación equilibrada, la actividad física, el descanso y el seguimiento médico forman parte de las medidas que pueden contribuir al bienestar durante esta transición. Los suplementos pueden valorarse individualmente, pero no constituyen una respuesta universal.

La propuesta de Divain se sitúa así dentro de una conversación más amplia sobre el autocuidado femenino. Su principal interés trasciende los productos: reconocer que cada mujer experimenta cambios diferentes y que encontrar respuestas adecuadas exige información, escucha y decisiones adaptadas a sus circunstancias.

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