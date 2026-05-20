Menorca impulsa la formación de instaladores con un nuevo acuerdo entre CTEPP, FONGAME y ASEMIE - Centro Técnico Europeo (CTEEP)

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa refuerza la cualificación profesional en electricidad, gas, climatización y fontanería, dando respuesta a la creciente demanda de técnicos especializados en la isla.

Ciutadella, 20 mayo de 2026. Menorca da un paso adelante en la profesionalización del sector de las instalaciones con la firma de un acuerdo de colaboración entre Centro Técnico Europeo de Enseñanzas Profesionales (CTEEP), la Asociación de Empresas de Instalaciones de Saneamiento, Fontanería y Gas de Menorca (FONGAME) y la Asociación de Empresas Instaladoras de Electricidad y Telecomunicaciones de Menorca (ASEIME). El acuerdo ha sido suscrito por D. Cristóbal del Pozo en representación de CTEEP, D. Martí Barber Benejam por parte de FONGAME y D. Ricardo Lluch Prats por parte de ASEIME.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto orientado a impulsar la formación técnica especializada en la isla, con el objetivo de mejorar la cualificación profesional de los instaladores y dar respuesta a la creciente demanda de técnicos en ámbitos como la electricidad (REBT), el gas, la climatización (RITE), la refrigeración, la aerotermia, la fotovoltaica y la fontanería. Centro Técnico Europeo, centro de formación técnica acreditado con más de 30 años de experiencia especializado en la formación de instaladores, desarrollará programas formativos adaptados a las necesidades reales del sector, combinando teoría y práctica. Estos cursos podrán impartirse en modalidad presencial, online o mixta, y estarán disponibles tanto en formato privado como subvencionado, en función de las oportunidades existentes en cada momento.

Además, el centro ofrecerá asesoramiento personalizado a las asociaciones y a sus empresas asociadas para identificar las formaciones más adecuadas en cada caso, así como la organización de calendarios formativos adaptados a la actividad empresarial. Centro Técnico Europeo es además agencia de colocación oficial autorizada por el SEPE, con una bolsa de empleo activa y una amplia red de empresas colaboradoras y prestará servicios como agencia de colocación, facilitando la conexión entre la formación y el empleo.

“La falta de profesionales cualificados es uno de los principales retos del sector. Este acuerdo nos permite acercar la formación a la realidad de las empresas y ofrecer una capacitación útil, práctica y alineada con las necesidades actuales”, señala Cristóbal del Pozo, representante de Centro Técnico Europeo.

Por su parte, FONGAME y ASEIME desempeñarán un papel clave en la difusión de la oferta formativa y en la facilitación de espacios para el desarrollo de las clases, contribuyendo a acercar la formación al entorno real de trabajo de las empresas del sector.

El acuerdo contempla además condiciones preferentes para las empresas asociadas, que podrán acceder a la formación con un descuento respecto al precio general.

Un modelo de colaboración consolidado

La iniciativa de Menorca se enmarca en una estrategia que el centro de formación para instaladores Centro Técnico Europeo viene desarrollando en diferentes territorios, basada en la colaboración con asociaciones empresariales y entidades sectoriales.

En los últimos años, el centro ha impulsado proyectos formativos en Baleares en colaboración con organizaciones y empresas del ámbito turístico y técnico-industrial, contribuyendo a mejorar la cualificación del personal de mantenimiento en entornos profesionales reales y consolidando un modelo de formación aplicada basado en la cooperación entre empresas, asociaciones y fabricantes.

Formación orientada al empleo y al desarrollo del sector

El sector de las instalaciones representa un ámbito estratégico para el desarrollo económico de Menorca, donde la disponibilidad de profesionales cualificados resulta clave para garantizar la competitividad de las empresas y la calidad de los servicios.

Con este acuerdo, las entidades participantes refuerzan su compromiso con la formación continua, la empleabilidad y la adaptación del sector a los retos técnicos actuales, consolidando un modelo que conecta directamente la formación con las necesidades reales del mercado laboral.

Las empresas asociadas a FONGAME y ASEIME interesadas en acceder a la oferta formativa pueden hacerlo directamente en cualquiera de las asociaciones o contactando con Centro Técnico Europeo a través de los canales habilitados en su web www.cteep.com

Contacto

Emisor: Centro Técnico Europeo (CTEEP)

Contacto: Centro Técnico Europeo (CTEEP)

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