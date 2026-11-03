Menos turrón y más ibérico: así ha cambiado la cesta de Navidad de empresa desde 2007 - Cestalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Cestalia, fabricante de lotes en Zaragoza, ha comparado sus veinte catálogos de Navidad. Su lote más barato no pasó de 20 euros entre 2007 y 2020.

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- En 2007, el lote más sencillo de Cestalia costaba 19,93 euros y llevaba dos botellas de cava, dos de vino, una de vermut y cuatro tabletas de turrón. Este año cuesta 23,39 euros. Lleva tres botellas de vino y una de espumoso, chorizo y salchichón ibérico de bellota, y mini turrones en lugar de tabletas.

Sobre el papel ha subido un 17%. Pero aquellos 19,93 euros equivalen hoy a 29,03, así que en realidad el lote es más barato que entonces.

Es una de las conclusiones del Índice de Precios Cestalia 2007-2026, que la empresa ha elaborado con sus propios catálogos. “Empezamos en 2007, cuando todavía nos llamábamos Aragonesa de Lotes, y desde entonces hemos guardado todos los catálogos”, cuenta Cristóbal López, gerente de Cestalia. “Este otoño los pusimos uno al lado del otro, los veinte, para ver qué había pasado con la cesta de empresa”.

Han revisado cerca de 2.000 referencias. Para comparar precios se han quedado con las 26 que han estado en el catálogo los veinte años con el mismo nombre y un contenido parecido. De media, hoy cuestan un 32% más que en 2007. El IPC ha subido un 45,6% en ese tiempo, de modo que, descontada la inflación, salen un 9% más baratas.

El techo de los 20 euros

El lote de entrada se mantuvo por debajo de 20 euros catorce campañas seguidas, hasta 2020. No fue casualidad. “20 euros era la cifra que muchas empresas tenían asignada por empleado, y no queríamos ser nosotros quienes la rompieran”, explica López.

Menos turrón, más ibérico

Algo tuvo que ceder para aguantar los precios, y fue sobre todo el dulce. En 2007 cada referencia llevaba de media 579 gramos de turrón; hoy, 314. Las botellas siguen siendo casi las mismas, unas seis por cesta. Y el ibérico de bellota, que en 2007 aparecía en dos de cada diez cestas, hoy va en más de ocho.

“Nuestros clientes nos lo pedían: menos volumen para llenar la despensa y más producto que apetezca abrir”, resume López.

También se nota quién ha entrado y quién ha salido. El whisky iba en ocho de cada diez cestas en 2007 y hoy en dos. La ginebra vivió su gran momento hacia 2015 y ha vuelto a quedarse en minoría. El vermut, que desapareció de los catálogos entre 2012 y 2017, está hoy en más de la mitad.

Arriba, la historia es otra

Los lotes sencillos son los que más han bajado en términos reales. Los baúles, en cambio, han subido por encima de la inflación. El más completo del catálogo, con jamón 5J de bellota y champagne francés, costaba 851,97 euros en 2007. Entre 2016 y 2018 se quedó en 999 euros, y hoy cuesta 1.545,14. “El jamón de bellota y el champagne se han encarecido muy por encima del coste de la vida, y en esa gama el cliente prefiere pagarlo antes que renunciar a ellos”, dice López.

Un estudio con sus límites

“Somos una empresa de cestas, no un instituto de estadística”, advierte López. Los precios son de catálogo y sin IVA, y no reflejan lo que gastan de media las empresas españolas, sino cómo ha cambiado la oferta de un fabricante en veinte años. Los gráficos y los veinte catálogos originales se pueden consultar en el estudio de Cestalia sobre el precio de las cestas de Navidad.

Sobre Cestalia

Cestalia es una empresa de La Muela (Zaragoza) con 12 personas que prepara lotes y cestas de Navidad para empresas desde 2007.

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