Mentech da la bienvenida a Visma | Lease a Bike Team como nuevo socio

26 de diciembre de 2024

Mentech, la marca de inteligencia para ciclismo de Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd, y su filial de propiedad absoluta Guangdong Mentech Technology Co., Ltd, ha anunciado oficialmente su asociación como el primer socio oficial chino de Visma | Lease a Bike Team. Esta colaboración no solo significa el reconocimiento de la tecnología de inteligencia para ciclismo de Mentech por parte de un equipo de ciclismo profesional, sino que también marca la expansión global de la marca.

Visma | Lease a Bike Team ha conseguido el campeonato general en los tres principales eventos internacionales de ciclismo: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, convirtiéndose en el primer equipo en ganar las tres Grandes Vueltas en el mismo año, un logro legendario. La búsqueda del equipo de un rendimiento excepcional se alinea perfectamente con la filosofía tecnológica innovadora de Mentech. Juntos, impulsarán el desarrollo inteligente del ciclismo y proporcionarán a los consumidores de todo el mundo productos y servicios más inteligentes y profesionales.

En cuanto al diseño de productos, Mentech se dedica a construir un ecosistema de productos y servicios de inteligencia para ciclistas, que incluyen bicicletas deportivas, ciclocomputadores, relojes para ciclistas, cámaras panorámicas y el exclusivo sistema de hardware PowFi que integra funciones de red y energía, así como una plataforma integrada para servicios de ciclismo individuales y comunitarios. La empresa está comprometida con acelerar el desarrollo inteligente del sector del ciclismo profesional.

De cara al año 2025, Sander Kruis, director comercial de Visma | Lease a Bike Team, expresó: "Estamos encantados de contar con Mentech a bordo. Como equipo de renombre internacional, es emocionante atraer a las mejores empresas de todo el mundo para que colaboren con nosotros. El papel de Mentech como nuestro primer socio chino sin duda añade una importancia extraordinaria a esta asociación".

Mentech también ve esta colaboración como una oportunidad valiosa. Yang Xianjin, presidente de Mentech, se siente orgulloso de integrar tecnología avanzada en el mundo del ciclismo y afirmó: "Nuestra nueva asociación con Visma | Lease a Bike Team no solo lleva la marca Mentech a la escena mundial, sino que también contribuye a este deporte apasionante y dinámico. Esperamos trabajar con el equipo para crear nuevas glorias y emprender juntos un año emocionante de eventos ciclistas".

