mentorDay y Affor Health lanzan apoyo psicológico 24/7 para empresarios venezolanos tras el terremoto

Programa de Reactivación Empresarial Venezuela - mentorDay

(Información remitida por la empresa firmante)

Los empresarios, autónomos y emprendedores afectados podrán acceder de forma gratuita, ilimitada y confidencial a apoyo psicológico por chat a través de una app, usando el código de acceso 'mentorDay'

Venezuela, 7 de julio.- mentorDay y Affor Health han unido sus fuerzas para ofrecer apoyo psicológico inmediato a empresarios, autónomos, comerciantes, pymes y emprendedores afectados por el terremoto en Venezuela, dentro del Programa de Reactivación Empresarial Venezuela. A partir de ahora, las personas afectadas podrán acceder a un HUB de Psicología 24 horas al día, los 7 días de la semana, disponible en español, inglés y portugués, para recibir acompañamiento psicológico síncrono, inmediato, ilimitado y confidencial a través de una app de chat, utilizando el código de acceso 'mentorDay'.



El mensaje para los empresarios afectados es claro: no están solos y pueden contactar con un psicólogo o psicóloga cuando lo necesiten.



El terremoto ha dejado a muchos empresarios en una situación de enorme presión personal y profesional. Algunos han perdido local, inventario, herramientas, documentación, clientes, proveedores, ingresos o capacidad de operar. Otros están bloqueados emocionalmente, con miedo, ansiedad, insomnio, culpa, agotamiento o dificultad para tomar decisiones. Por eso, mentorDay ha reforzado la primera fase del programa con el apoyo profesional de Affor Health, para que las personas afectadas puedan acceder a ayuda psicológica inmediata, sin esperar a que llegue la siguiente sesión grupal. La finalidad es ofrecer una primera ayuda emocional a empresarios y emprendedores que necesitan recuperar calma, claridad y fuerza antes de poder iniciar la reconstrucción de su negocio.



Para acceder al servicio, los empresarios, autónomos, comerciantes y emprendedores afectados en Venezuela deben descargar la app indicada por Affor Health, entrar en el chat de apoyo psicológico, usar el código de acceso 'mentorDay' y contactar con un psicólogo o psicóloga cuando lo necesiten. El acceso se realiza desde Venezuela a través de la app de chat y mediante teléfono digital asociado al programa.



La alianza con Affor Health se suma a la programación diaria que mentorDay ya ha puesto en marcha dentro del Programa de Reactivación Empresarial Venezuela, que incluye una sesión grupal diaria con psicólogos voluntarios, sesiones individuales después de cada sesión grupal, apoyo psicológico inmediato 24/7 a través de Affor Health, acompañamiento posterior con mentores de crisis, preparación del expediente de afectación, identificación de ayudas, PERKS y recursos, y el diseño de una hoja de ruta empresarial a 30, 60 y 90 días.



La primera fase del programa responde a una necesidad urgente: muchos empresarios no pueden todavía pensar en ventas, ayudas, financiación o plan de negocio porque primero necesitan salir del bloqueo emocional. "Un empresario en shock no puede tomar buenas decisiones. Primero hay que ayudarle a recuperar calma. Después podremos acompañarle para documentar daños, pedir ayuda, reorganizar su empresa y volver a generar ingresos", señalan desde mentorDay.



Distintas entidades locales y redes de emprendimiento están ayudando a que este recurso llegue a los empresarios afectados. Entre ellas, Impact Hub Caracas está avisando a emprendedores, empresarios y aliados para que puedan conectar con el programa y aprovechar estos recursos gratuitos. mentorDay está solicitando además la colaboración de cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades, asociaciones de comerciantes, medios, gremios sectoriales, organizaciones de la diáspora y entidades locales para difundir el acceso entre quienes más lo necesitan, con el objetivo de que ningún empresario afectado quede solo por falta de información.



El Programa de Reactivación Empresarial Venezuela parte de una idea sencilla: primero estabilizar a la persona, después acompañar al empresario y, finalmente, reactivar la empresa. La ayuda psicológica no es un elemento secundario, sino el primer paso para que el empresario pueda volver a tomar decisiones, hablar con su familia, sostener a su equipo, ordenar daños, preparar documentos, pedir ayuda y reconstruir su actividad.



Los empresarios que, tras recibir apoyo psicológico, estén en condiciones de avanzar pasarán a una fase posterior de reactivación empresarial, en la que mentores de crisis de mentorDay les ayudarán a preparar su dossier de ayudas, ordenar evidencias de daños, rehacer su plan de negocio y crear una hoja de ruta ejecutable. Podrán ser acompañados por la red internacional de más de 1.000 mentores voluntarios de mentorDay, dentro de la iniciativa 'Mentores sin Fronteras'.



mentorDay recuerda que el programa no promete ayudas económicas directas ni financiación garantizada. Su objetivo es ayudar a cada empresario afectado a recuperar estabilidad emocional, ordenar su situación, preparar su expediente, identificar recursos disponibles, conectar con mentores y expertos, acceder a apoyo psicológico y definir una hoja de ruta realista para volver a operar. La ayuda humanitaria salva vidas; la reactivación empresarial ayuda a recuperar ingresos, empleos y medios de vida.



Los empresarios, autónomos, comerciantes, pymes y emprendedores afectados pueden inscribirse gratuitamente en el Programa de Reactivación Empresarial Venezuela a través de https://mentorday.es/programas/programa-de-reactivacion-empresarial/, donde encontrarán información del programa, webinars, recursos disponibles y los siguientes pasos.



mentorDay y Affor Health hacen un llamamiento a cámaras empresariales, asociaciones de comerciantes, gremios profesionales, colegios de contadores, abogados y administradores, universidades, medios de comunicación, asociaciones de la diáspora, ONG, entidades locales, redes de emprendimiento e influencers y comunicadores venezolanos, para que ayuden a difundir este recurso gratuito y que llegue cuanto antes a quienes necesitan apoyo emocional inmediato y acompañamiento para reactivar su actividad económica.



Sobre mentorDay: mentorDay es una ONG/aceleradora de emprendimiento que acompaña a emprendedores, startups, autónomos y pequeñas empresas mediante aceleración, mentoring, formación práctica, expertos voluntarios y apoyo para planes de negocio, financiación e internacionalización. Con este programa, adapta su metodología a una situación de emergencia, incorporando apoyo psicológico, mentores de crisis y preparación de expedientes.



Sobre Affor Health

Affor Health es una organización especializada en salud psicosocial y acompañamiento emocional en organizaciones. A través de su HUB de Psicología, facilita apoyo psicológico profesional a personas y equipos. En esta alianza, pone a disposición de los empresarios afectados acceso inmediato, confidencial e ilimitado a apoyo psicológico 24/7, mediante app y código de acceso.







Contacto

Nombre contacto: Lorena Paz

Descripción contacto: Asociación mentorDay

Teléfono de contacto: +34 682 513 424

