MERACH presenta UltraWalk W60 Plus: una cinta de correr diseñada para el hogar y la oficina en casa modernos

(Información remitida por la empresa firmante)

Con un motor sin escobillas diseñado para hasta 15.000 horas de funcionamiento, un funcionamiento silencioso de 53 dB, ajuste electrónico de inclinación y entretenimiento integrado, MERACH trae por primera vez a Europa su nueva cinta de correr insignia. Aproveche el descuento de 80 € por compra anticipada durante el periodo de lanzamiento.

BERLIN, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- MERACH celebra el estreno europeo de la UltraWalk W60 Plus el primer día de IFA Berlín 2026. Diseñada para quienes buscan incorporar más movimiento a su vida diaria, especialmente al trabajar desde casa, la UltraWalk W60 Plus combina un motor sin escobillas de larga duración, funcionamiento silencioso, ajuste electrónico de la inclinación y una amplia superficie para caminar en un diseño compacto. La UltraWalk W60 Plus está disponible para reserva anticipada en Europa hasta el 20 de septiembre de 2026 a un precio de lanzamiento de 379,99 €, con descuento sobre su precio de venta recomendado de 459,99 €.

Diseñada para facilitar el movimiento diario

"Con la UltraWalk W60 Plus, queríamos crear una cinta de caminar que se integrara de forma natural en la vida cotidiana, sin necesidad de dedicar un tiempo específico al ejercicio", afirmó el cofundador Xue. "Para quienes pasan largas horas sentados en un escritorio, poder caminar mientras trabajan o durante breves descansos ofrece una manera sencilla de incorporar más movimiento a su día. Al mismo tiempo, nos centramos en la durabilidad, el funcionamiento silencioso y un diseño cuidado".

Durabilidad como pilar fundamental del diseño

El corazón de la W60 Plus es un motor sin escobillas con una potencia máxima de 3,5 CV y un sensor Hall integrado. Este sensor permite un control de velocidad preciso y constante, incluso a velocidades de marcha bajas.

El sistema de transmisión cuenta con un sistema de refrigeración por convección con dos orificios de ventilación, que ayuda a disipar el calor durante un uso prolongado. La plataforma de marcha está diseñada para soportar un funcionamiento continuo de hasta tres horas.

El sistema se complementa con rodillos de transmisión XL de 42 mm, diseñados para reducir la carga inicial en el sistema de transmisión y contribuir a un funcionamiento suave. La W60 Plus soporta un peso máximo de usuario de 150 kg.

Acerca de MERACH

MERACH es especialista en equipos de fitness inteligentes para el hogar, y ofrece una gama de máquinas de remo, bicicletas estáticas, cintas de correr y elípticas. La marca se encuentra entre las más vendidas en el mercado del fitness doméstico. Para obtener más información, visite merachfit.eu

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