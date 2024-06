El mercado europeo de IPO vuelve a la vida: Un prometedor comienzo para 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

El mercado de IPO ha vuelto a la vida en 2024, mostrando su mejor comienzo desde el boom de 2021. Transacciones de alto perfil con empresas como Galderma, Douglas, Puig y CVC han señalado un resurgimiento, sentando las bases para un año robusto por delante, según Millers Capital

Singapur, 3 de junio 2024.-

"Nuestro análisis del primer trimestre de este año pone de relieve una notable recuperación del panorama europeo de IPO, con casi 5.000 millones de euros recaudados sólo en el primer trimester", según S&P Global Market Intelligence. Las IPO respaldadas por capital riesgo han sido especialmente influyentes, representando tres de las cinco principales salidas a bolsa. Esta tendencia, junto con la buena marcha de los proyectos, sugiere una recuperación sostenida a lo largo del año. "Si bien los sectores del consumo y el lujo han ocupado un lugar destacado, la cartera general sigue siendo diversa. Analicemos los factores de esta recuperación y lo que puede deparar el resto de 2024".



Impulsores del resurgimiento de las IPO en Europa

Los últimos años han sido tumultuosos, con perturbaciones económicas post-pandémicas, incluidas las tensiones geopolíticas y la subida de los precios de la energía, que han provocado inflación y subidas sincronizadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Estos factores crearon un entorno de mercado incierto, ampliando la brecha entre las expectativas de los inversores y las de los emisores.



A finales de 2023, sin embargo, volvió el optimismo al estabilizarse las condiciones macroeconómicas. El descenso de los costes energéticos, el repunte del sector manufacturero mundial y la tendencia de la inflación, próxima al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, han reforzado la confianza económica. Esta evolución ha impulsado el buen comportamiento de los mercados de renta variable, con el STOXX Europe 600 alcanzando máximos históricos.



Estos cambios positivos han reavivado la confianza de los inversores, allanando el camino para un mercado de IPO en funcionamiento. Esta confianza renovada, unida a una demanda de salida acumulada, ha creado un entorno ideal para emisores y vendedores.



El papel del capital riesgo en la dinámica del mercado de IPO

Desde 2021, los retos macroeconómicos y la subida de los tipos de interés han reconfigurado el panorama de las salidas de capital riesgo. Las IPO habían pasado a un segundo plano, ya que las empresas de capital riesgo retenían las inversiones para evitar valoraciones más bajas, creando una acumulación de inversiones en proceso de maduración. Los datos de PitchBook indican que los activos mundiales de capital riesgo gestionados superan ahora los 5 billones de dólares, lo que pone de relieve un importante valor no realizado.



La reciente estabilización de los mercados de renta variable ha abierto una ventana para más IPO respaldadas por PE. A medida que aumenta la presión para obtener valor, prevemos una mayor actividad en el mercado de IPO de activos respaldados por PE. El excedente de las IPO respaldadas por PE de 2021 probablemente impulsará la emisión de acciones de seguimiento en 2024 y años posteriores.



Como declaró Thomas Gallagher, Director de Private Equity de Millers Capital Investment Pte Ltd., "el resurgimiento del mercado de IPO brinda una excelente oportunidad a las empresas de PE para desbloquear el valor de sus carteras, que habían estado en suspenso debido a la volatilidad del mercado".



Tendencias mundiales de IPO y variaciones regionales

A escala mundial, aunque los mercados de OPV occidentales han reabierto, los valores de las OPV en el 1T 2024 descendieron un 6% en comparación con el 1T 2023, debido principalmente a una caída del 48% en la región Asia-Pacífico. No obstante, el mercado bursátil de la India sigue prosperando, con 2.000 millones de dólares en OPI en el 1T 2024. Oriente Medio también ha dejado de centrarse en el petróleo y el gas para centrarse en otros sectores, lo que indica un mercado en proceso de maduración con un mayor atractivo para los inversores internacionales.



El comportamiento de los mercados de OPI en Europa y Estados Unidos está muy influido por las condiciones macroeconómicas mundiales, mientras que regiones como Oriente Medio y la India se rigen por factores locales como el crecimiento interno.



Mirando al futuro: El futuro de las IPO en 2024 y más allá

Abunda el optimismo para los mercados de IPO occidentales hasta 2024 y en 2025, respaldados por una sólida cartera de proyectos, un sólido comportamiento del mercado, una menor volatilidad y una mejora de las perspectivas de inflación. El éxito de las IPO en el primer trimestre ha marcado una pauta positiva, y se espera que una diversa gama de emisores respalde una vibrante ventana de IPO en la segunda mitad del año.



Sin embargo, las incertidumbres geopolíticas y las próximas elecciones podrían atenuar este optimismo. La innovación en la estructuración de las OPI, como las ofertas a precio fijo y las free floats más pequeñas, junto con mecanismos de financiación alternativos como los instrumentos convertibles, probablemente seguirán evolucionando.



El mercado londinense de IPO también se encuentra en un momento crucial, con importantes cambios en el régimen británico de cotización destinados a aumentar su atractivo. El interés de las empresas nacionales e internacionales sugiere una perspectiva favorable para las salidas a bolsa en Londres.



Preparación estratégica: La clave del éxito de la IPO

Para los emisores potenciales, la preparación es crucial para aprovechar la ventana de la OPI. El proceso, desde la planificación estratégica y la evaluación de la preparación hasta la ejecución de la operación y la fijación del precio, puede durar hasta 24 meses. Las empresas se están centrando en mejorar sus entornos de información, controles y divulgaciones ESG para ser aptas para cotizar.



Con un amplio efectivo disponible para invertir, la calidad y los fundamentos de las acciones son primordiales para los inversores en OPI.



Conclusión

El mercado europeo de IPO se está recuperando claramente, con un buen comienzo de 2024 y un comportamiento positivo del mercado secundario. "A medida que nos acercamos a la segunda mitad del año, se espera que el mercado continúe su recuperación, supeditada a la persistencia de condiciones favorables".



Emisor: Millers Capital

Contacto

Nombre contacto: Millers Capital

Descripción contacto: Millers Capital

Teléfono de contacto: +65 3159 2522