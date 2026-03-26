El mercado de hipoteca inversa crece más de un 50% en 2025 - Óptima Mayores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.- España reúne todos los fundamentos demográficos, patrimoniales y regulatorios para convertirse en uno de los mercados de referencia en hipoteca inversa en Europa. Así lo concluye el Informe Anual de Hipoteca Inversa 2025, elaborado por Óptima Mayores, que analiza la evolución del sector en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la presión creciente sobre el sistema público de pensiones.

“El gran reto de la jubilación en España no es la falta de ahorro, sino que ese ahorro está concentrado en vivienda y no en liquidez”, explica Iñigo Hernández, responsable de Comunicación de Óptima Mayores. “La hipoteca inversa es una herramienta que permite convertir ese patrimonio inmobiliario en una palanca para obtener dinero extra sin renunciar al hogar”.

El informe pone de relieve una paradoja estructural de la economía española: los mayores de 65 años concentran cerca de un billón de euros en patrimonio inmobiliario, una cifra muy superior al ahorro acumulado en planes de pensiones. Esta realidad sitúa a la vivienda como el principal activo para complementar ingresos durante la jubilación.

El mercado crece más de un 50% con respecto a 2024

Tras el ajuste vivido en 2023 y 2024 como consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés, el mercado de la hipoteca inversa ha mostrado en 2025 un cambio de tendencia significativo, con un crecimiento superior al 50 % en el número de operaciones con respecto a 2024.

Pese a este repunte, el informe subraya que la penetración sigue siendo baja en comparación con mercados maduros como Reino Unido o Estados Unidos, lo que pone de manifiesto un amplio margen de desarrollo en España. “Lo que estamos viendo no es un producto que falla, sino un mercado inmaduro. España cuenta con mejores condiciones que muchos países donde la hipoteca inversa ya está plenamente consolidada”, señala Hernández.

Un producto seguro, regulado y con alta protección para las personas mayores

La hipoteca inversa en España cuenta con un marco legal específico que prioriza la protección del consumidor sénior. La normativa garantiza que la deuda no sea exigible en vida, exige asesoramiento independiente previo a la contratación y limita su concesión a entidades supervisadas.

“Es importante desterrar la idea de que la hipoteca inversa implica quedarse sin casa, o que es un producto complejo o poco seguro”, subraya Hernández. “En España es uno de los productos financieros con mayor nivel de protección legal para las personas mayores”.

Además, el propietario mantiene en todo momento la plena titularidad y el derecho de uso de la vivienda, lo que diferencia claramente a la hipoteca inversa de otras fórmulas de monetización inmobiliaria.

El perfil del cliente: 75 años, urbano, que quiere mejorar su calidad de vida

El informe desmonta la percepción de que la hipoteca inversa está asociada a situaciones de vulnerabilidad económica. El cliente tipo tiene una edad media de 75 años, es propietario de una vivienda con un valor de tasación superior a los 500.000 euros y solicita importes moderados.

“La hipoteca inversa no solo se utiliza para llegar a fin de mes, sino para vivir mejor”, afirma Hernández. “Complementar la pensión, cancelar deudas o financiar cuidados en el hogar son decisiones racionales de planificación financiera, no situaciones de emergencia”.

Una oportunidad estratégica para el bienestar y el sistema financiero

El Informe Anual de Hipoteca Inversa 2025 concluye que España cuenta con todos los elementos necesarios para liderar la monetización inmobiliaria en Europa. El reto del sector pasa ahora por reforzar la educación financiera, impulsar adecuadamente el asesoramiento independiente y facilitar la financiación a los proveedores de producto.

“La hipoteca inversa no es solo un producto financiero”, concluye Hernández. “Es una herramienta de bienestar social que permite a los mayores transformar el esfuerzo de toda una vida en una jubilación más segura, activa y digna”.

Sobre Óptima Mayores

Óptima Mayores es la consultora de referencia en España especializada en soluciones financieras para el segmento sénior. Con más de 20 años de trayectoria, la entidad se ha consolidado como el asesor independiente líder en Hipoteca Inversa, ayudando a los mayores de 65 años a monetizar su patrimonio inmobiliario para mejorar su calidad de vida sin perder la propiedad de su vivienda. Asimismo ha desarrollado el portal de servicios específicos para seniors BuenaVidaSenior.com.

La compañía destaca por su enfoque ético y transparente, contando con un equipo de expertos que analizan de forma personalizada las necesidades de cada cliente para ofrecer las soluciones de licuación de patrimonio más competitivas del mercado. Óptima Mayores no solo actúa como intermediario, sino como un motor de divulgación financiera, colaborando estrechamente con las principales entidades bancarias y aseguradoras para fomentar un mercado sénior más sólido y seguro en España.

Contacto

Emisor: Óptima Mayores

Contacto: Óptima Mayores

Número de contacto: 917819754