El mercado inmobiliario empieza a premiar la eficiencia energética

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(Información remitida por la empresa firmante)

La eficiencia energética está dejando de ser un requisito administrativo para convertirse en una variable con impacto directo en el mercado inmobiliario. Valmesa, compañía especializada en tasación y consultoría inmobiliaria homologada por el Banco de España, señala que los inmuebles con baja eficiencia energética podrían afrontar mayores dificultades comerciales, menor liquidez y una pérdida relativa de competitividad frente a activos más eficientes

Madrid, 9 de junio de 2026.- La eficiencia energética ha dejado de ser un aspecto meramente administrativo en el mercado inmobiliario para convertirse en una variable cada vez más relevante en los procesos de valoración, comercialización y análisis de riesgo de las viviendas. Así lo recoge el informe técnico La influencia del Certificado de Eficiencia Energética en el valor de un inmueble, elaborado por Valmesa Sociedad de Tasaciones, que analiza el papel creciente del Certificado de Eficiencia Energética (CEE) en la toma de decisiones de compradores, inversores, entidades financieras y sociedades de tasación.



La eficiencia energética gana peso en la valoración inmobiliaria

El CEE permite medir de forma estandarizada el comportamiento energético de un inmueble mediante una escala de letras de la A a la G. Aunque su función inicial estuvo ligada al cumplimiento normativo en operaciones de compraventa y alquiler, Valmesa señala que el certificado está adquiriendo una utilidad creciente como elemento de información para el mercado.



Desde la compañía subrayan, no obstante, que el certificado energético no genera valor por sí mismo, sino que refleja determinadas características técnicas del inmueble. Son las mejoras reales como la optimización del aislamiento térmico entre otras las que pueden incidir en el comportamiento energético del activo y, en consecuencia, en su competitividad. En este sentido, el informe recoge que, en determinados casos, las actuaciones relevantes de mejora energética pueden traducirse en incrementos aproximados de valor de entre el 5% y el 9%, especialmente cuando permiten reducir de forma significativa los costes energéticos y mejorar la posición del inmueble frente a otros activos comparables.



La liquidez también empieza a depender del consumo energético

Además del precio, la eficiencia energética empieza a tener efecto sobre la liquidez de los inmuebles. Según el análisis de Valmesa, las viviendas más eficientes tienden a presentar un mayor atractivo comercial, menores tiempos de comercialización y una menor necesidad de ajustes de precio, especialmente en mercados donde el comprador empieza a incorporar el coste energético dentro de su decisión de compra.



En sentido contrario, los activos con baja calificación energética podrían enfrentarse progresivamente a mayores dificultades de comercialización, mayores necesidades de inversión futura y una pérdida relativa de competitividad frente a viviendas más eficientes.



Tasadoras y entidades financieras incorporan nuevas variables de riesgo

En paralelo, entidades financieras y sociedades de tasación comienzan a incorporar este tipo de variables dentro de sus modelos de análisis, especialmente en relación con la sostenibilidad, la obsolescencia energética, el riesgo de depreciación relativa y la capacidad de conservación del valor a largo plazo.



Ante esta evolución del mercado, Valmesa ha desarrollado un servicio que permite comercializar conjuntamente el certificado energético y la tasación del inmueble en un único proceso. Este pack integra ambos servicios con el objetivo de facilitar la gestión al cliente, optimizar tiempos y ofrecer una visión más completa del activo desde el punto de vista técnico, económico y energético.



El informe completo La influencia del Certificado de Eficiencia Energética en el valor de un inmueble puede descargarse aquí.





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