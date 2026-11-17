El mercado inmobiliario se prepara para 2027: Tendencias - Única Inmobiliaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Única Inmobiliaria analiza las perspectivas del mercado residencial premium madrileño para 2027, un año en el que la escasez de oferta, el interés internacional y las nuevas preferencias de los compradores seguirán condicionando la evolución del sector

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- El mercado inmobiliario de lujo en Madrid encara 2027 tras varios años de crecimiento y una progresiva consolidación de la capital como uno de los destinos residenciales más atractivos de Europa. La demanda internacional, la limitada disponibilidad de viviendas exclusivas y la evolución de las preferencias de los compradores dibujan un escenario en el que la ubicación, la calidad y la singularidad de los inmuebles tendrán un papel cada vez más determinante.



Según datos de Savills, el precio de la vivienda prime en Madrid aumentó un 2,4 % durante el primer semestre de 2026, por encima del crecimiento medio del 0,6 % registrado en las 30 ciudades analizadas por su índice internacional.



Desde Única Inmobiliaria, agencia especializada en la compraventa de viviendas exclusivas en Madrid, identifican varias tendencias que podrían marcar el comportamiento del mercado durante el próximo año. "El mercado inmobiliario de lujo en Madrid mantiene unos fundamentos sólidos, pero el comprador es cada vez más exigente. En 2027 no bastará con tener una vivienda en una buena ubicación: su estado, sus características y su precio serán determinantes para cerrar una operación", explican desde Única Inmobiliaria.



La escasez de viviendas exclusivas seguirá condicionando los precios

Uno de los principales factores que marcarán el mercado residencial de lujo en 2027 será la limitada disponibilidad de propiedades singulares en las ubicaciones más demandadas. Barrios como Salamanca, Chamberí y Chamartín concentran buena parte del interés de los compradores de alto poder adquisitivo, pero la oferta de inmuebles continúa siendo restringida.



"En el mercado prime, dos viviendas situadas en una misma calle pueden tener valores diferentes. La altura, la luminosidad, las vistas o la distribución son factores que pueden marcar una diferencia importante en el interés de los compradores", señalan desde Única, que añaden: "Esta situación podría contribuir a sostener los precios de los activos más exclusivos, aunque no implicará subidas generalizadas en todas las viviendas".



Viviendas listas para entrar a vivir y espacios adaptados al bienestar

Otra de las tendencias que podría ganar protagonismo durante 2027 es la preferencia por viviendas que combinen diseño, funcionalidad y comodidad desde el primer momento. Las reformas integrales de calidad, los espacios exteriores, la eficiencia energética, la domótica y las distribuciones adaptadas a las nuevas necesidades familiares serán elementos relevantes en la decisión de compra.



"El concepto de lujo está evolucionando. Los compradores siguen valorando las ubicaciones exclusivas, pero cada vez prestan más atención a cómo se vive realmente una vivienda: la luz, la privacidad, la comodidad y la posibilidad de disfrutar de espacios exteriores", explican desde la agencia, que avisan que establecer un precio adecuado desde el inicio será uno de los principales retos para los propietarios que deseen vender durante 2027.



Sobre Única Inmobiliaria

Única Inmobiliaria es una firma especializada en la intermediación de viviendas en algunas de las zonas más exclusivas de Madrid, con especial presencia en Recoletos, Barrio de Salamanca, Chamberí, Chamartín, Retiro y Centro. La compañía desarrolla un modelo de asesoramiento centrado en el análisis estratégico del mercado residencial premium y la gestión personalizada de operaciones inmobiliarias.





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