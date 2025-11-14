Mercado Madriles Reina Victoria inaugura 'La Hora del Cañeo', el nuevo ritual madrileño de los jueves

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de noviembre.- En la calle Reina Victoria 12, Mercado Madriles se ha consolidado como mucho más que un espacio gastronómico: es un punto de encuentro donde la cocina, la cultura y la vida social se mezclan al ritmo del Madrid más auténtico. Situado en la mítica calle Reina Victoria, este mercado representa la esencia del estilo de vida madrileño: animado, espontáneo y siempre con ganas de disfrutar.

Con ese mismo espíritu nace La Hora del Cañeo, una nueva propuesta que convierte cada jueves a las 19:00 en el momento perfecto para brindar. La iniciativa rinde homenaje a una de las costumbres más castizas de la ciudad: juntarse con los tuyos para compartir una caña al final del día en un afterwork desenfadado. Porque en Mercado Madriles Reina Victoria, el juer-nes empieza con buen ambiente, risas y una caña bien tirada.

Bajo el lema La Hora del Cañeo: porque en Madrid, todo empieza con una caña, el mercado invita a vecinos, trabajadores de la zona, estudiantes y amigos a disfrutar de una experiencia sencilla, pero con alma, invitar a una cerveza a quien quieras. Cerveza fría, tapeo, buen ambiente y un entorno que invita a quedarse marcan el inicio del fin de semana en Mercado Madriles Reina Victoria, con la premisa de que no hace falta que sea viernes para celebrar.

Más allá de esta nueva propuesta, Mercado Madriles Reina Victoria se ha convertido en uno de los espacios sociales gastronómico más destacados de la escena madrileña. En su interior conviven diferentes conceptos gastronómicos que reflejan la diversidad y vitalidad de la capital: el toque mexicano de Taco Santo, los sabores asiáticos de Kung Food, la cocina saludable de Healthy Canalla, la reinterpretación contemporánea de la tradición española con Tapeo Madriles, la repostería artesanal de PAN.DELIRIO. y la oferta de Gingko Bar y Gingko Cocktail, con coctelería de autor y una cuidada selección de cervezas y vinos.

Con un ambiente animado, contemporáneo y abierto a quienes disfrutan de la ciudad con alma madrileña, Mercado Madriles Reina Victoria combina gastronomía, ocio y cultura en un mismo espacio. Pensado para disfrutar desde primera hora del día con desayunos de calidad hasta la noche con afterworks, cenas y cócteles, el mercado continúa apostando por propuestas que invitan a desconectar y celebrar la vida cotidiana.

Sobre Mercado Madriles Reina Victoria

Ubicado en el hotel VP Sognio Metropolitano, Mercado Madriles Reina Victoria es un nuevo espacio gastronómico que lo convierte en punto de encuentro social y cultural. Abierto desde primera hora con desayunos de calidad, ofrece también almuerzos, afterworks y cenas en un ambiente animado y coctelería de autor. Su propuesta reúne la vitalidad de Taco Santo, los sabores y técnicas de Kung Food, opciones saludables en Healthy Canalla adaptadas al estilo de vida actual y una reinterpretación contemporánea de la cocina española en Tapeo Madriles. A esta diversidad se suma la excelencia del obrador artesanal PAN.DELIRIO, famoso por su premiado Roscón de Reyes y por una cuidada carta de repostería y creaciones saladas y Gingko Bar, con una cuidada selección de cervezas y vinos y Gingko Cocktail, con coctelería de autor en constante renovación. Pensado tanto para residentes como para visitantes que, aun siendo de fuera, disfrutan la ciudad como auténticos madrileños. El mercado se presenta como un plan versátil y vibrante, reflejo del Madrid más actual y abierto al mundo.

Página web: mercadomadrilesreinavictoria.com/

