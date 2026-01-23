Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team anuncia un acuerdo de colaboración con Zuma

Una colaboración de varios años que redefine la hospitalidad de lujo como un socio integrado de rendimiento y estilo de vida en el deporte de élite.

BRACKLEY, Inglaterra, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Azumi Ltd., el grupo de restaurantes de renombre internacional detrás de Zuma, ROKA, Oblix y otros conceptos gastronómicos mundialmente famosos, anuncia un acuerdo de colaboración de varios años entre Zuma y Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

Esta importante alianza marca la primera vez que una marca global de restaurantes de estilo de vida une fuerzas directamente con un equipo de F1, estableciendo una nueva intersección entre hospitalidad, cultura y deporte de élite. Según el acuerdo, Zuma se convierte en el curador exclusivo y oficial de estilo de vida y gastronomía del equipo.

Fundada en 2002 por Rainer Becker y Arjun Waney, Zuma, la mundialmente famosa marca de restaurantes japoneses contemporáneos, cuenta ahora con más de 25 locales en todo el mundo. La colaboración desempeñará un papel central en la celebración del 25º aniversario de Zuma a lo largo de 2027, posicionando a la marca como organizadora cultural y dando forma a experiencias que se extienden mucho más allá de la pista de carreras.

Zuma, junto con marcas seleccionadas de Azumi, se activará en todo el calendario de F1, con presencia prevista en el Gran Premio de Mónaco, Silverstone, Madrid y Abu Dhabi, con más ubicaciones por confirmar. La colaboración también se extenderá al prestigioso Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Miami Club y Las Vegas Club, así como a eventos coorganizados con el equipo en otros momentos clave del calendario cultural a nivel mundial.

Sven Koch, consejero delegado de Azumi Ltd., comentó: "La F1 representa el pináculo del rendimiento, la precisión y la relevancia global, valores que se encuentran en el corazón mismo de la marca Zuma. Nuestra asociación de varios años con el Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team marca un momento decisivo no solo para Zuma, sino para la industria hostelera en su conjunto. Esta colaboración nos lleva más allá de la comida tradicional y hacia una verdadera curación cultural, moldeando cómo las personas se conectan, celebran y experimentan la excelencia al más alto nivel. A medida que nos acercamos a nuestro 25º aniversario, esta asociación marca la pauta para el próximo capítulo de nuestro viaje global. En Zuma, siempre hemos creído que comer es cultural, emocional y experiencial, y convertirnos en el 'Curador de estilo de vida y gastronomía' oficial de Mercedes F1 Teams nos permite llevar esa filosofía al escenario deportivo más elitista del mundo".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, dijo: "Como equipo, nos enorgullecemos de nuestra atención al detalle y nos enfocamos en ofrecer lo mejor que podemos en cada aspecto de lo que hacemos. Eso se aplica no solo a todo lo que hacemos en la pista sino también a todos los puntos de contacto fuera de la pista. Trabajar con Zuma, un líder mundialmente reconocido en estilo de vida y gastronomía, nos permite elevar aún más nuestra oferta de hospitalidad líder en el mundo y desbloquear todo el potencial de nuestros espacios en todo el mundo. Estoy emocionado de ver cómo esta colaboración mejora la forma en que nuestros invitados interactúan con el equipo esta temporada y en los años venideros".

Rich Sanders, director comercial. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Zuma al ecosistema de Mercedes AMG PETRONAS F1 Team. Su reputación mundial por crear estilos de vida y experiencias gastronómicas excepcionales se alinea perfectamente con nuestra ambición de brindar hospitalidad de clase mundial a nuestros socios, invitados y aficionados. Integrarlos en nuestro programa fortalece la amplitud de lo que podemos ofrecer en nuestra presencia internacional y aporta una nueva dimensión a la forma en que las personas se conectan con nuestro equipo".

Arraigada en un ADN compartido de precisión, rendimiento, artesanía e influencia global, la asociación alinea dos marcas que operan al más alto nivel en sus respectivos mundos, definiendo una nueva visión de cómo la hospitalidad de lujo se integra con el deporte y la cultura modernos.

Acerca de ZumaZuma fue cofundada por Rainer Becker y Arjun Waney en 2002. Zuma London, el primer restaurante que abrió, sigue siendo la sede de la marca. Zuma ha lanzado con éxito varias ubicaciones en todo el mundo, incluidas Hong Kong (2007), Dubai (2008), Estambul (2008), Miami (2010), Bangkok (2011), Abu Dhabi (2014), Nueva York (2015), Roma (2016), Las Vegas (2017), Boston (2019), Madrid (2021), Maldivas (2022), Cannes (2024) y Riad. (2024).

Además de los restaurantes permanentes, Zuma tiene una serie de locales temporales y de temporada en los lugares más buscados de todo el mundo, incluidos; Península de Datca (Marmaris), Bodrum, Phuket, Kitzbühel, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo y Capri

