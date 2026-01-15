Merritt Gaunt, nuevo CEO de Guardian Glass - Guardian Glass

Merritt Gaunt ha sido nombrado presidente y director ejecutivo de Guardian Industries tras la jubilación de Ron Vaupel

Merritt Gaunt ha sido nombrado presidente y director ejecutivo de Guardian Industries, una empresa de Koch. En este cargo, asumirá el liderazgo de Guardian Glass, uno de los mayores fabricantes de vidrio del mundo. Guardian Glass ayuda a las personas a mejorar sus vidas a través de productos innovadores que proporcionan luz natural, seguridad, eficiencia energética y comodidad. Este cambio se produce tras la jubilación de Ron Vaupel, presidente y director ejecutivo de Guardian Industries desde 2014.



"Merritt ha demostrado ser un líder estratégico y eficaz", ha señalado Jeff Ramsey, vicepresidente ejecutivo de Koch. "Estoy seguro de que este será un momento transformador para Guardian Glass, que comienza un nuevo capítulo para convertirse en el proveedor global líder de soluciones de vidrio".



Tras incorporarse a Guardian en 2013 como director general de Desarrollo Corporativo, Merritt ha ocupado diversos puestos operativos y otros puestos de liderazgo. En su último cargo como vicepresidente ejecutivo de Guardian Industries, Merritt ha dirigido las estrategias de desarrollo empresarial y cadena de suministro de la empresa. Antes de Guardian, Merritt acumuló diez años de experiencia en finanzas, marketing y liderazgo en desarrollo empresarial en otras empresas de Koch.



"Guardian Glass está buscando nuevas formas de construir, diseñar e inspirar con vidrio. Estamos aquí para colaborar en la resolución de los complejos retos a los que se enfrenta la industria del vidrio", ha afirmado Gaunt. "Nuestro equipo cuenta con más de 6.700 empleados repartidos por los cinco continentes y estoy deseando comprobar lo mucho que podemos hacer para ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes y seguir forjando alianzas privilegiadas con nuestros proveedores y comunidades".



Acerca de Guardian Glass

Guardian Glass, con sede en Auburn Hills, Michigan, es uno de los mayores fabricantes del mundo de productos de vidrio float, recubierto y transformado. La visión de Guardian es ser el socio preferido de nuestros clientes, proveedores, empleados y comunidades, basándose en una relación de beneficio mutuo.



En sus líneas de producción de vidrio float repartidas por todo el mundo, Guardian Glass fabrica vidrio de altas prestaciones para aplicaciones arquitectónicas exteriores (tanto comerciales como residenciales) e interiores, así como para los sectores del transporte y del vidrio técnico. Este vidrio está presente en hogares, oficinas, automóviles y en algunos de los edificios arquitectónicos más emblemáticos del mundo.



Guardian Glass ayuda a las personas a mejorar su vida a través de productos innovadores que ofrecen luz natural, seguridad, eficiencia energética y confort. El equipo de Desarrollo y Tecnología de Guardian Glass trabaja constantemente en la creación de nuevos productos y soluciones de vidrio, utilizando la tecnología más avanzada para ayudar a los clientes a SEE WHAT’S POSSIBLE™ (ver lo que es posible). Guardian Glass es una de las principales unidades de negocio de Guardian Industries. Se puede visitar guardianglass.com.

