Meryl Streep sorprende con atuendo de LILYSILK en la sesión de fotos de Cannes 2024 y recibe la Palma de Oro

Meryl Streep Stuns in LILYSILK Attire at Cannes 2024 Photo Call - LILYSILK/PR NEWSWIRE

NUEVA YORK, 16 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La legendaria actriz de Hollywood Meryl Streep fue fotografiada luciendo elegante y sin esfuerzo en el icónico 77º Festival de Cannes, que se celebró del 14 al 25 de mayo, con una camisa de seda a rayas Amalfi de LILYSILK.

La veterana actriz Streep, conocida por su versatilidad en innumerables papeles a lo largo de los años, estuvo en Cannes para recibir la prestigiosa Palma de Oro, celebrando sus destacadas contribuciones al cine durante más de cinco décadas.

Durante la sesión de fotos antes de la ceremonia de apertura, Streep lució deslumbrante con un elegante traje blanco de la colección Michael Kors combinado con la camisa de seda a rayas Amalfi de LILYSILK. El 15 de mayo, People presentó a Streep luciendo "Elegante Riviera Francesa" en las Mejores Fotos de Cannes 2024, y también apareció en otro artículo de People el 14 de mayo, con "toda sonrisas en la alfombra roja". Además, también el 14 de mayo, Just Jared fotografió a Streep luciendo "Effortfully Chic en la sesión fotográfica de Cannes 2024".

La camisa de seda Amalfi Stripe, con atrevidas rayas azul marino y blanca, está confeccionada con lujosa sarga de seda estampada y ofrece una combinación perfecta de sofisticación y comodidad. La camiseta está diseñada para quienes aprecian la calidad y el estilo. Confeccionado con sarga de seda de primera calidad, sus atrevidas rayas lo convierten en una pieza destacada adecuada tanto para ocasiones formales como informales. La camisa es un testimonio del compromiso de LILYSILK de combinar lujo y practicidad.

"LILYSILK se siente profundamente honrada de que Meryl Streep, un verdadero ícono de la industria cinematográfica, haya elegido nuestra camisa de seda Amalfi Stripe para su aparición en el 77º Festival de Cine de Cannes", indicó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Su pasión y estilo impecable nos inspiran a seguir creando prendas excepcionales que encarnan la elegancia atemporal para una audiencia global".

Esta no es la primera vez que una estrella del mundo del espectáculo adorna la camisa de seda a rayas Amalfi. El 12 de febrero, la popular cantante Kelly Clarkson , ganadora del Grammy, realizó una interpretación deslumbrante de It Was a Sin de The Revivalists mientras vestía la camiseta.

En septiembre de 2023, la actriz de Hollywood Jessica Alba lució la camiseta con elegancia para celebrar su evento de renovación Honest. Además, la estimada actriz Emma Roberts modeló la misma camiseta durante sus vacaciones de verano el año pasado.

