De una mesa de bar en Madrid a Forbes Europa: así nació roompass

Jorge Branger e Iván Barrasa Forbes 30 under 30 Europe 2026 - Jorge Branger e Iván Barrasa

(Información remitida por la empresa firmante)

Jorge Branger e Iván Barrasa fueron expulsados de sus colegios cuando aún estudiaban. Ahora son los únicos españoles en la lista Forbes 30 Under 30 Media & Marketing Europe 2026

Madrid, 16 de abril de 2026.- Jorge Branger fue expulsado de su colegio a los 17 años por vender apuntes a sus compañeros. Iván Barrasa fue expulsado de tres escuelas distintas. Un profesor llegó a decirle que acabaría "mendigando dinero". Hoy, la revista Forbes los reconoce como dos de los mejores emprendedores europeos menores de 30 años.



Su historia no empezó en un campus universitario ni en una aceleradora de Silicon Valley. Empezó mucho antes, y con el sistema en contra. Branger llegó a España desde Venezuela siendo apenas un niño, con la determinación de construir algo propio. Barrasa empezó a programar solo, con 13 años, sin que nadie le enseñara. Ninguno de los dos encajaba en el molde tradicional ni en sus reglas.



Hoy son los cofundadores de roompass y los únicos españoles en la lista Forbes 30 Under 30 Europe 2026 (Media & Marketing), que reconoce a los jóvenes más influyentes del continente en distintas industrias.



Branger es emprendedor y creador de contenido con más de dos millones de seguidores, LinkedIn Top Voice más joven del mundo hispanohablante, TED Speaker y autor bestseller de El Club del 1%. Antes de roompass fundó Fluence, agencia de marketing con clientes del IBEX 35 como Telefónica, Santander y Vodafone, y The Start, uno de los mayores coliving para emprendedores de Europa en Madrid. Barrasa es programador autodidacta y CTO de roompass, habiendo construido desde cero toda la infraestructura de la plataforma; previamente fundó Nexbi, una aplicación que alcanzó más de 500.000 usuarios, y desarrolló como trabajo de fin de grado un juego matemático que superó las 600.000 descargas. Juntos han entrevistado a los fundadores de YouTube, Apple, Netflix, Tesla, Waze, Booking, al creador de Siri y hasta el inversor Mark Cuban.



Hace unos meses fundaron roompass desde una mesa de bar en Madrid, sin oficina y sin financiación inicial. La plataforma conecta a cualquier persona con expertos, fundadores y creadores de contenido de primer nivel a través de mensajes de audio personalizados, videollamadas, experiencias físicas exclusivas e incluso clones digitales basados en inteligencia artificial.



Además, el proyecto ya cuenta con el respaldo de perfiles de primer nivel como Jamie King, cofundador de Rockstar Games (compañía valorada en más de 20.000 millones de dólares y creadora de Grand Theft Auto), y Alex Sánchez, cofundador de Hawkers.



"El futuro no es saber más. Es hablar con quien ya sabe", define Iván Barrasa. "Queremos construir la mayor sala VIP del mundo: un lugar donde cualquiera pueda acceder directamente a las mentes más brillantes, sin intermediarios." añade Jorge Branger.



Dos perfiles que no encajaban en el sistema y decidieron saltárselo. Hoy construyen roompass para abrir ese acceso a cualquiera.



Sobre roompass

roompass es una plataforma digital que permite conectar directamente con expertos, creadores y perfiles influyentes a través de notas de voz, videollamadas y experiencias exclusivas, transformando el acceso al conocimiento en algo inmediato y accionable; para los expertos, supone una forma simple de monetizar su tiempo y conocimiento sin bloquear su agenda, con una capa adicional de escalabilidad mediante clones digitales con inteligencia artificial que amplifican su alcance y convierten su conocimiento en un activo prácticamente ilimitado.



Lista Forbes 30 Under 30 Europa 2026: https://www.forbes.com/30-under-30/2026/europe/media-marketing

Perfil Forbes roompass: forbes.com/profile/roompass

Página web roompass: https://roompass.app/

Contacto

Emisor: roompass

Nombre contacto: Iván Barrasa

Descripción contacto: cofundador & CTO roompass

Teléfono de contacto: +34611128445