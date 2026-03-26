Metales extraídos y refinados serán tokenizados en acuerdo entre American Strategic Minerals y Datavault AI

Acuerdo entre American Strategic Minerals y Datavault AI - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La asociación sienta las bases para el lanzamiento de un intercambio internacional de elementos impulsado por una plataforma de IA patentada. El lanzamiento por parte de Datavault AI y American Strategic Minerals de hasta 2.000 millones de dólares en stablecoins respaldadas por antimonio refinado será seguido por el desarrollo estratégico de futuros proyectos en plata, oro y otros elementos de tierras raras refinados en EE. UU. que las compañías han identificado para su expansión

Madrid, 26 de marzo de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ: DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), y American Strategic Minerals Inc. ("ASMI"), anunciaron hoy una asociación estratégica para desarrollar y monetizar uno de los proyectos de extracción de recursos de ASMI en Arizona mediante una iniciativa de tokenización digital de 78,2 millones de dólares, con derecho para Datavault AI a obtener hasta un 20 % de participación accionarial en ASMI tras la finalización exitosa de hitos de rendimiento relacionados con el programa de tokenización. El acuerdo marca el primero entre ambas organizaciones. En el marco de la asociación, el antimonio será el primer elemento tokenizado, seguido de oro, cobre y plata.



"Estamos al comienzo de un potente recorrido liderado por Estados Unidos para construir una cartera totalmente integrada y de origen nacional de metales estratégicos, minerales y elementos de tierras raras. En Datavault AI hemos encontrado un socio que comparte nuestros valores y nuestra visión a largo plazo para la tokenización y el avance de nuestro compromiso con prácticas mineras responsables y limpias", afirmó Craig Wiita, cofundador y presidente de ASMI.



La iniciativa representa la primera tokenización de un mineral crítico para la defensa de EE. UU. y crea un enfoque estructurado para desbloquear valor de activos domésticos de antimonio de alta calidad mediante la integración de la infraestructura financiera digital patentada de Datavault AI con el desarrollo de recursos del mundo real. Según el acuerdo, ASMI recibirá hasta 68,8 millones de dólares (88 % del valor total del token), mientras que Datavault AI tiene derecho a obtener una participación en ASMI de hasta el 20 % de la capitalización totalmente diluida de ASMI en la fecha de cumplimiento de las condiciones aplicables tras la finalización exitosa de hitos de rendimiento relacionados con el programa de tokenización, financiado a través de la economía del proyecto sin desembolso inicial en efectivo. La tokenización inicial cubrirá aproximadamente el 5 % del recurso de referencia de antimonio del proyecto mediante el ASMI Antimony 1 Token, estableciendo una capa de participación definida dentro de una base de activos más amplia valorada en más de 2.150 millones de dólares.



"ASMI representa una operación de minería y refinado exclusivamente estadounidense centrada en minerales estratégicos críticos, metales preciosos y elementos de tierras raras. Tokenizar estos activos —incluyendo antimonio, oro y otros elementos de tierras raras— mediante contratos inteligentes impulsados por nuestra plataforma patentada marca un paso transformador en la modernización de la infraestructura de recursos", afirmó Nathaniel Bradley, director ejecutivo de Datavault AI. "DataScore y DataValue proporcionan una valoración precisa impulsada por IA y puntuaciones de gobernanza, mientras que Data Vault garantiza una tokenización segura a nivel cuántico y conforme a la normativa. Estamos orgullosos de asociarnos con American Strategic Minerals Inc. para desbloquear liquidez y un acceso más amplio, manteniendo los más altos estándares de diligencia debida y cumplimiento normativo".



ASMI fue cofundada con una misión clara: ayudar a restablecer una cadena de suministro nacional segura y totalmente integrada para minerales críticos y estratégicos esenciales para la economía y la defensa nacional de Estados Unidos. Bajo el liderazgo del cofundador Craig Wiita, la compañía se centra en reducir la dependencia de fuentes controladas por el extranjero, particularmente en jurisdicciones como China, mediante el desarrollo y procesamiento de activos minerales de alto valor dentro de Estados Unidos.



"Hemos construido capacidades integrales que abarcan exploración, desarrollo e infraestructura de refinado para minerales estratégicos. Esta asociación con Datavault AI valida nuestro modelo operativo y crea un marco escalable para llevar al mercado activos mineros estadounidenses adicionales. Espero aprovechar mi red global para apoyar la expansión internacional de la compañía a medida que ejecutamos este programa de tokenización", afirmó James Bowater, cofundador y vicepresidente de ASMI.



Estructura de la asociación

La asociación aprovecha las plataformas propietarias DataScore, DataValue y Data Vault de Datavault AI para digitalizar participaciones de propiedad en el recurso de antimonio de ASMI mediante tokenización basada en blockchain. Este enfoque transforma activos minerales críticos tradicionalmente ilíquidos en instrumentos digitales diseñados para proporcionar nuevas vías de formación de capital.



Datavault AI tiene derecho a obtener una participación en ASMI de hasta el 20 % de la capitalización totalmente diluida de ASMI en la fecha de cumplimiento de las condiciones aplicables tras la finalización exitosa de hitos de rendimiento relacionados con el programa de tokenización, financiado a través de la economía del proyecto sin desembolso inicial en efectivo. Tras el cumplimiento de los hitos, la propiedad de ASMI se estructuraría de la siguiente manera:



• Aproximadamente 52,8 % en propiedad beneficiosa de Craig Wiita.



• Aproximadamente 27,2 % en propiedad beneficiosa de James Bowater a través de The Digital Commonwealth, Ltd.



• Hasta 20 % en propiedad beneficiosa de Datavault AI.



Esta estructura alinea a las partes interesadas en torno al control de activos, la ejecución del desarrollo y la estrategia de capital, al tiempo que refuerza un modelo eficiente en capital diseñado para acelerar el avance de los activos y preservar la flexibilidad del balance. ASMI continúa avanzando en el desarrollo operativo, la validación de recursos y la preparación para la producción.



Sobre American Strategic Minerals Inc.

ASMI se centra en la adquisición, desarrollo y procesamiento de activos de minerales críticos en Estados Unidos. Con sede en Las Vegas, Nevada, ASMI opera una instalación de procesamiento totalmente autorizada en Nevada y está avanzando en múltiples proyectos de minerales estratégicos.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos. Más información en www.dvlt.ai.

Contacto

Emisor: Datavault AI Inc.

Nombre contacto: Alan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: +1.267.817.7251



