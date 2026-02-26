Metales pesados y detox, el papel de Aminikum en el equilibrio corporal - AMINIKUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de febrero de 2026.- La exposición a contaminantes ambientales, metales pesados y otros agentes externos forma parte del entorno actual, derivada de la alimentación, el aire, el agua o determinados hábitos de vida. En este contexto, el interés por apoyar los mecanismos fisiológicos de eliminación y protección celular ha adquirido mayor relevancia. Bioserum cuenta con Aminikum, un complemento alimenticio formulado a base de aminoácidos azufrados como L-metionina y L-cisteína, junto con vitaminas y minerales antioxidantes, diseñado para contribuir al equilibrio celular dentro de un enfoque responsable y estructurado.

El interés por respaldar estos procesos no responde únicamente a tendencias, sino a la necesidad de mantener la homeostasis frente a situaciones cotidianas como el estrés prolongado, la exposición urbana, dietas desequilibradas o periodos de mayor exigencia física. El organismo dispone de sistemas hepáticos y antioxidantes que trabajan de forma constante para neutralizar y eliminar sustancias, y su correcto funcionamiento resulta clave para preservar el equilibrio interno a largo plazo.

Depuración y acción antioxidante

La combinación de alimentación equilibrada, actividad física y apoyo nutricional específico puede contribuir a optimizar los mecanismos naturales de defensa. Dentro de este enfoque integral, los complementos formulados con precursores de compuestos antioxidantes adquieren sentido como parte de una estrategia global de cuidado.

Aminikum se orienta al apoyo de los sistemas antioxidantes y hepáticos. Su contenido en L-metionina y L-cisteína aporta aminoácidos azufrados implicados en la síntesis de glutatión, una de las principales moléculas antioxidantes endógenas del organismo. Este compuesto desempeña un papel relevante en la protección frente al estrés oxidativo y en los procesos fisiológicos de neutralización celular.

La fórmula se completa con vitamina C y minerales como el zinc, que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Este soporte puede resultar especialmente interesante en situaciones de mayor carga metabólica, como exposición ambiental continuada, práctica deportiva intensa, etapas de fatiga o periodos en los que se busca reorganizar hábitos alimentarios.

La combinación de activos presentes en Aminikum responde a una lógica de apoyo integral.

Un enfoque responsable del detox

Detoxificar el organismo implica respaldar las funciones hepáticas y antioxidantes que ya desempeñan de forma natural un papel esencial en el equilibrio interno. La integración de complementos alimenticios debe realizarse siempre dentro de un marco equilibrado y acompañado de una alimentación variada.

La creciente preocupación por la exposición ambiental y el impacto del estilo de vida moderno ha reforzado la necesidad de información clara y basada en criterios técnicos.

Aminikum se posiciona como una alternativa dentro de la suplementación nutricional dirigida a personas interesadas en apoyar sus sistemas antioxidantes y mantener un equilibrio fisiológico adecuado, especialmente en contextos de mayor exigencia metabólica. Bioserum reafirma así su compromiso con soluciones formuladas bajo estándares técnicos y orientadas al cuidado responsable del organismo.

Contacto

Emisor: AMINIKUM

Contacto: AMINIKUM

Número de contacto: 976251353