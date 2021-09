Methanol Institute:¿Jugarán los combustibles líquidos un papel en la descarbonización de la UE?

BRUSELAS, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Methanol Institute (MI) está organizando un seminario web titulado "Adecuado para los 55: implicaciones clave para los combustibles líquidos" el 7 de octubre a las 13:00 (CEST). Oradores de la Comisión Europea, FuelsEurope y OCI/BioMCN, presentarán sobre el papel de los combustibles líquidos en el paquete Fit for 55.

En julio, la Comisión Europea anunció el paquete Fit for 55, una colección de 13 iniciativas políticas destinadas a cumplir la ambición climática de la Unión Europea. Los instrumentos de política modificados y establecidos en virtud de estas propuestas afectan significativamente el mercado futuro de combustibles líquidos. En el webinar, los ponentes expondrán sus pensamientos sobre el cambiante panorama normativo y compartirán sus puntos de vista sobre las posibles mejoras necesarias para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de carbono en la UE.

Los combustibles líquidos renovables y bajos en carbono, como el metanol, ofrecen beneficios climáticos inmediatos y una clara vía de descarbonización. Pueden producirse a partir de una variedad de fuentes renovables, como los desechos sólidos urbanos o la electricidad renovable, y a largo plazo permiten la sustitución progresiva de los combustibles fósiles en las carreteras, el mar y la aviación. Numerosos estudios han demostrado que, a pesar de la transición más rápida posible hacia los vehículos eléctricos, la neutralidad de carbono en la UE requerirá la contribución de combustibles líquidos renovables y bajos en carbono. Permiten una transición energética acelerada que se extiende a segmentos de movilidad difíciles de electrificar, como el transporte y el envío de larga distancia. Se han planteado preguntas importantes sobre hasta qué punto el paquete Fit for 55 reconoce la contribución fundamental de los combustibles líquidos renovables y bajos en carbono.

Aunque la integración continua de dichos combustibles generará beneficios climáticos en todo el sector del transporte, se cuestiona su papel en la trayectoria de la UE hacia la descarbonización. Sus beneficios climáticos están reconocidos en la Directiva sobre energías renovables, pero su papel futuro en la combinación de combustibles de la UE se ve amenazado por las normas de emisión de CO2. ¿El paquete Fit for 55 realmente desbloquea el potencial de los combustibles líquidos bajos en carbono para abordar el cambio climático? Esto y más en el seminario web Fit for 55: Key Implications for Liquid Fuels.

Acerca de MI

El Methanol Institute (MI) actúa como la asociación comercial global para la industria del metanol, que representa a los principales productores, distribuidores y empresas de tecnología del mundo. Fundada en 1989 en Washington DC, MI ahora representa a sus miembros de cinco oficinas en todo el mundo en Washington DC, Beijing, Bruselas, Delhi y Singapur.