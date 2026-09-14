METLEN y PETRONAS firman un acuerdo de suministro de GNL en el sureste de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

-METLEN y PETRONAS firman un acuerdo de suministro de GNL para reforzar la seguridad y la diversificación energética en el sureste de Europa

ATENAS, Grecia y LONDRES, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN y PETRONAS, a través de su filial PETCO Trading (UK) Limited ("PTUK"), han suscrito un contrato de compraventa (SPA) para el suministro a largo plazo de gas natural licuado (GNL) a Grecia.

En virtud del acuerdo de compraventa (SPA), PTUK suministrará 6 cargamentos de GNL al año procedentes de la cartera atlántica de PETRONAS, lo que equivale a aproximadamente 600 millones de metros cúbicos anuales (bcma) durante un periodo de cinco años a partir de 2027.

El acuerdo refuerza la estrategia de METLEN en el sector energético para diversificar sus fuentes de suministro de GNL, aumentando la flexibilidad y la resiliencia en el aprovisionamiento, al tiempo que contribuye a la seguridad del suministro en Grecia y en la región del sureste de Europa. Asimismo, consolida la posición de Grecia como centro energético regional estratégico.

Mediante sus actividades energéticas integradas y su consolidada presencia en toda la cadena de valor del gas, METLEN sigue fomentando la liquidez del mercado y el suministro eficiente de energía, reforzando así su papel en el cambiante panorama energético europeo.

Para PETRONAS, este acuerdo de compraventa (SPA) refleja su compromiso de suministrar GNL aprovechando su cartera global y sus capacidades orientadas a ofrecer soluciones. A través de PTUK, PETRONAS sigue ampliando su presencia de GNL en los mercados situados al oeste de Suez, especialmente en Europa y la región del Mediterráneo, al tiempo que refuerza las relaciones con los clientes en mercados clave de crecimiento.

Esta alianza estratégica entre PETRONAS y METLEN supone un paso importante para fortalecer la relación entre ambas empresas y sienta las bases para nuevas oportunidades de colaboración.

Panayotis Kanellopoulos, director ejecutivo de Suministro y Comercialización Internacional de Energía de METLEN, declaró: "Este acuerdo con PETRONAS representa un paso importante para reforzar la estrategia de METLEN de diversificar sus fuentes de suministro de GNL. Al ampliar nuestras sinergias internacionales, en este caso, con un actor global líder en el sector del GNL, mejoramos aún más la flexibilidad y la fiabilidad del suministro, apoyando tanto a nuestros clientes como al mercado regional en general, además de consolidar la posición de Grecia como centro energético".

Datuk Adif Zulkifli, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado del negocio de Gas y Marítimo de PETRONAS, declaró: "Este acuerdo con METLEN subraya el compromiso de PETRONAS de ofrecer soluciones de GNL fiables y flexibles que satisfagan las necesidades energéticas cambiantes de nuestros clientes. Mientras los mercados siguen gestionando las prioridades relativas a la seguridad energética, la asequibilidad y la transición, PETRONAS mantiene su enfoque en la creación de valor a través de nuestra cartera global de GNL, nuestras capacidades de comercialización y nuestras alianzas de confianza. Nos complace apoyar la estrategia de diversificación de suministro de METLEN y contribuir a fortalecer la resiliencia energética en Grecia y en la región del sureste de Europa".

Conjuntamente, METLEN y PETRONAS buscan fomentar una mayor diversificación del suministro de GNL y la resiliencia energética, al tiempo que contribuyen a satisfacer las necesidades energéticas cambiantes de Grecia y de la región del sureste de Europa.

Nota para los editores:

Puede encontrar material fotográfico de METLEN y sus actividades aquí.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una compañía industrial y de energía internacional que ocupa una posición de liderazgo en los sectores de metales y energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como un referente en metalurgia "verde" competitiva, tanto a nivel europeo como mundial, al operar la única unidad de producción totalmente integrada de bauxita, alúmina y aluminio primario de la Unión Europea, la cual cuenta con instalaciones portuarias propias. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones integrales mediante la ejecución de proyectos de generación de energía térmica y renovable, la distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de redes, almacenamiento en baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en los cinco continentes y en más de 40 países, emplea a más de 8.500 personas en todo el mundo e implementa un modelo de plena sinergia entre sus sectores de actividad.

Datos financieros destacados de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y de forma secundaria en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros y un EBITDA de 753 millones de euros, con un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con una ratio de deuda neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN cuenta con calificaciones de las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG; ocupa una posición única entre las empresas griegas en el índice Dow Jones Best-in-Class de Mercados Emergentes y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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Acerca de PETRONAS:

Como socio global progresista en el ámbito de la energía y las soluciones, PETRONAS se guía por su propósito de enriquecer vidas para un futuro sostenible. Con presencia en más de 100 países, el grupo continúa ampliando su cartera, que abarca desde soluciones energéticas convencionales y más limpias hasta una diversa gama de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos. Al tiempo que garantiza prácticas sostenibles en todas sus operaciones, PETRONAS se esfuerza por asegurar resultados justos y equitativos en la transición hacia un futuro con menores emisiones de carbono.

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