Metlen PLC anuncia el resultado de su oferta pública de adquisición de acciones de Metlen S.A

METLEN ENERGY & METALS PLC ("Metlen PLC" o el "Licitante") anuncia el resultado exitoso de su oferta pública de adquisición voluntaria de acciones para adquirir las acciones ordinarias nominativas de Metlen Energy & Metals S.A. ("Metlen S.A.")

Se espera que la negociación de las acciones de Metlen PLC en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres ("LSE") y la Bolsa de Atenas ("ATHEX") comience el 04.08.2025

ATENAS, Grecia y LONDRES, 29 de julio de 2025 /PRNewswire/ --

PROHIBIDA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN TODO O EN PARTE, EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE HACERLO VIOLE LAS LEYES DE DICHA JURISDICCIÓN.

ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO 2014/596/UE (QUE TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA LEGISLACIÓN DE REINO UNIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RETIRADA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2018) ("MAR"). TRAS LA PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO, ESTA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (TAL COMO SE DEFINE EN MAR) SE CONSIDERA DE DOMINIO PÚBLICO.

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 23 de la Ley griega 3461/2006, en su versión modificada (la "Ley"), Metlen PLC anuncia el éxito de su oferta pública de adquisición voluntaria de acciones (la "Oferta Pública de Adquisición"), presentada el 25 de junio de 2025, para adquirir la totalidad de las acciones nominativas ordinarias, con un valor nominal de 0,97 € cada una (cada una, una "Acción de Metlen S.A."), emitidas por Metlen S.A., que Metlen PLC y cualquier persona que actúe concertadamente con Metlen PLC (según se define en el artículo 2(e) de la Ley) no poseen, directa ni indirectamente, a cambio de las nuevas acciones ordinarias denominadas en euros emitidas por Metlen PLC (cada una, una "Acción de Contraprestación"), a una tasa de canje de una Acción de Contraprestación por cada Acción de Metlen S.A. (la "Tasa de Canje").

Los términos y expresiones en mayúscula definidos en la circular informativa de fecha 26 de junio de 2025 que Metlen PLC preparó a los efectos de la Oferta Pública de Adquisición y que fue aprobada y publicada de conformidad con la Ley tendrán el mismo significado cuando se utilicen en este anuncio, a menos que se defina lo contrario.

REQUISITO DE ACEPTACIÓN

Durante el Período de Aceptación, que finalizó el 25 de julio de 2025, se ofrecieron legal y válidamente 129.024.224 acciones de Metlen S.A., correspondientes a aproximadamente el 90,16 % del capital social y los derechos de voto de Metlen S.A., incluidas las 30.899.783 acciones de Metlen S.A. que pertenecen directamente a Evangelos Mytilineos y a sus sociedades controladas, Frezia Ltd, Kilteo Ltd y Melvet Investments Ltd.

En consecuencia, se ha cumplido el requisito de que las acciones de Metlen S.A. que representen al menos el 90% del capital social y los derechos de voto de Metlen S.A. se ofrezcan legal y válidamente y no se retiren.

En consecuencia, se ha cumplido la Condición de Admisión.

Para más información, consulte el siguiente enlace: ANUNCIO DE RESULTADOS DE LA OFERTA PÚBLICA - Metlen Εnergy & Metals

Avisos importantes

La persona responsable de organizar la publicación de este anuncio en nombre de Metlen PLC es Leda Condoyanni, cecretaria de la Compañía.

General

Ninguna persona que reciba una copia de este anuncio o de cualquier otro documento o material relevante para la Oferta Pública de Adquisición (los "Documentos Relevantes") en cualquier jurisdicción fuera de la República Helénica podrá considerar dicho documento como si constituyera una solicitud u oferta dirigida a dicha persona, y bajo ninguna circunstancia podrá utilizar dicho Documento Relevante si, en la jurisdicción pertinente, dicha solicitud u oferta no puede dirigirse legalmente a dicha persona o si dicho Documento Relevante no puede utilizarse legalmente sin incumplir ningún requisito legal. En tales casos, dicho Documento Relevante se envía únicamente con fines informativos.

Este anuncio regulatorio no contiene, constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para vender o suscribir, ni ninguna solicitud de oferta para comprar o suscribir valores en ninguna jurisdicción, y ni este anuncio regulatorio (ni ninguna parte del mismo) ni el hecho de su distribución constituyen la base, ni pueden utilizarse en relación con, ni actúan como incentivo para celebrar ningún contrato o compromiso.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres relacionados, entre otros, con las actividades comerciales y ciertos planes y objetivos que Metlen PLC tiene con respecto al grupo Metlen S.A. Existen numerosos factores (incluidos, entre otros, los comerciales, operativos, económicos, políticos y financieros) que pueden hacer que los resultados y desarrollos reales difieran sustancialmente de los planes y objetivos de Metlen PLC y del grupo Metlen S.A. establecidos en el anuncio.

Si bien Metlen PLC considera que, a la fecha de este anuncio, las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que los eventos futuros cumplan con dichas expectativas. Asimismo, ni Metlen PLC ni ninguna otra persona asumen responsabilidad por la exactitud e integridad de las declaraciones prospectivas. Después de la fecha de este anuncio, a menos que la legislación aplicable exija a Metlen PLC actualizar estas declaraciones prospectivas, Metlen PLC no actualizará necesariamente ninguna de ellas para ajustarlas a los resultados reales ni a los cambios en las expectativas.

