METLEN realiza la primera prueba de combustión de residuos en la planta ERF de Protos en Cheshire

(Información remitida por la empresa firmante)

ATENAS, Grecia y Londres, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN ha llevado a cabo con éxito la primera prueba de combustión de residuos en la planta de recuperación de energía Protos que está desarrollando para Encyclis en Cheshire. Esta primera prueba de combustión supone un hito importante que confirma que la planta de última generación ha entrado en las fases finales de la puesta en marcha en caliente.

Una vez en pleno funcionamiento, la planta de recuperación de energía Protos va a contar con capacidad para procesar 500.000 toneladas de residuos no reciclables al año, generando hasta 49,9 MW de electricidad de base, suficiente para abastecer hasta 90.000 hogares.

El proceso fomenta la economía circular al recuperar recursos de los residuos domésticos y comerciales que quedan tras el reciclaje (residuos residuales). Además de generar electricidad de base, las cenizas de fondo del proceso de combustión se transforman en áridos secundarios para la construcción y se extraen metales ferrosos y no ferrosos para su reutilización.

METLEN ha actuado como socio estratégico llave en mano dentro del proyecto, encargándose del diseño y la ejecución en nombre de Encyclis y en colaboración con Standardkessel Baumgarte GmbH. Este ha sido el primer proyecto de valorización energética de residuos de la empresa e implicó múltiples desafíos y complejidades técnicas. El logro de la primera combustión de residuos se ha logrado gracias a la experiencia consolidada del personal de METLEN, a pesar de los desafíos de tiempo y coste que surgieron durante la ejecución del proyecto, a los que la empresa ya se ha referido ampliamente.

La primera puesta en marcha de este complejo proyecto, que incluyó la quema de residuos, confirma las ventajas de integrar los antiguos proyectos M Renewables y M Power bajo la plataforma única M RESET.

Dentro de un entorno particularmente exigente para el sector europeo de la construcción y las infraestructuras energéticas, marcado en los últimos años por la inflación de los costes de los materiales, las presiones en la cadena de suministro y las crecientes dificultades para ejecutar proyectos complejos, METLEN ha reafirmado, por medio de M RESET, que es una de las pocas empresas capaces de ejecutar proyectos complejos de centrales térmicas que cuenta con disciplina y perseverancia a pesar de la adversidad, ganándose de esta forma el respeto del mercado.

La reestructuración de M RESET y la incorporación de talento de alta calidad proporcionan una base sólida de cara a continuar con la larga trayectoria de la empresa en el sector. Al mismo tiempo, antes de emprender cualquier nuevo proyecto de energía térmica, se habrán tomado todas las medidas necesarias con el objetivo de poder conseguir garantizar la entrega "a tiempo y dentro del presupuesto", como siempre ha sido el lema de la empresa.

METLEN ha mantenido una fuerte presencia dentro del mercado energético del Reino Unido durante más de una década, contando con más de 90 proyectos finalizados o en ejecución, entre los que se incluyen parques fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, obras de red, así como centrales de gas de punta, una instalación de condensador síncrono y dos estaciones convertidoras HVDC dentro del emblemático proyecto EGL1.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen-realiza-la-primera-prueba-de-combustion-de-residuos-en-la-planta-erf-de-protos-en-cheshire-302857313.html