Método RECONECTA: la innovadora apuesta de nutrición en Madrid para un cambio duradero

Álvaro Torres, un nutricionista de Madrid, está reinventando la nutrición y la manera de hacer las cosas a la hora de perder peso: El método RECONECTA. Este programa ayuda a las mujeres a perder peso y mantenerlo, alejándose de dietas restrictivas a través de la reconexión con su cuerpo, alimentación y hábitos, logrando un cambio sostenible y definitivo

Madrid, 19 de febrero de 2026.- Álvaro, un nutricionista comprometido con su práctica profesional, ha diseñado un enfoque innovador para abordar los desafíos de la pérdida de peso y la nutrición sostenible. Su consulta, que se centra en ayudar a personas a perder peso y desarrollar hábitos alimentarios saludables, se destaca por la implementación de su metodología exclusiva, el método RECONECTA. Este enfoque ha revolucionado la manera en que sus pacientes no solo pierden peso, sino que también mantienen ese progreso a lo largo del tiempo, sin recurrir a dietas restrictivas.



El método RECONECTA ha sido creado específicamente para mujeres que han experimentado la frustración de las dietas temporales y restrictivas. Muchas de las participantes llegan al programa con experiencias de pérdida y ganancia de peso reiteradas, así como una relación problemática con la comida, marcada por sentimientos de ansiedad y culpa. En respuesta a estas situaciones, RECONECTA enfatiza la importancia de reconectar no solo con el cuerpo, sino también con los hábitos y la alimentación, para lograr un cambio integral y duradero.



El método se articula en torno a tres pilares fundamentales. El primero, 'Reconectar con el cuerpo', se centra en educar a las personas para que escuchen y entiendan las señales corporales de hambre, saciedad y energía, liberándose de las estrictas normas externas que imponen las dietas convencionales. El segundo pilar, 'Reconectar con la alimentación', promueve una forma de comer que es flexible, equilibrada y sostenible, eliminando así la ansiedad y las prohibiciones asociadas con las dietas restrictivas. Por último, 'Reconectar con tus hábitos e identidad' se enfoca en la construcción de hábitos sólidos que permiten una pérdida de peso sin la sensación de estar siempre a dieta, garantizando que el cambio sea permanente.



Desde su implementación hace más de dos años, el método RECONECTA ha asistido a más de 400 personas, ofreciendo no solo una pérdida de peso significativa, sino también la recuperación del control sobre su alimentación y su vida diaria. Un testimonio de esta transformación es el de una participante que expresa: "Álvaro es estupendo. Su programa es maravilloso. Aprendí muchísimas cosas. La alimentación y el deporte son importantes, pero hay más cosas que aprendemos en el programa que sirven de gran ayuda y que son súper importantes para llevar una vida equilibrada".



Álvaro Torres enfatiza que, como nutricionista en Madrid, su misión es asegurarse de que cada paciente se marche con las herramientas necesarias para mantener su bienestar de por vida, sin volver a caer en el ciclo de las dietas. Con el método RECONECTA, su objetivo no es solo la pérdida de peso, sino fomentar la adopción de una relación saludable y consciente con la comida, brindando a sus pacientes la libertad de vivir sin las ataduras de un régimen dietético restrictivo.



En síntesis, el éxito del método RECONECTA reside en ofrecer un cambio duradero y sostenible, que empodera a las personas para tomar el control de su salud y su bienestar, convirtiéndose así en actores activos de su propio proceso de transformación.

