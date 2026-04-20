El Método RITMO, primer programa de rehabilitación cardíaca online diseñado para pacientes con arritmias - Rebeca Muñoz Rodríguez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril de 2026.- Las alteraciones del ritmo cardíaco afectan a un número creciente de personas que, pese a contar con pruebas médicas concluyentes, continúan experimentando síntomas como palpitaciones, extrasístoles o episodios de fibrilación auricular. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de ampliar el abordaje clínico tradicional hacia una visión más completa del funcionamiento cardíaco. En este ámbito, el Método RITMO surge como una propuesta que integra conocimiento médico y hábitos de vida para abordar las arritmias desde una perspectiva global. La iniciativa responde a una demanda concreta: comprender qué ocurre en el corazón más allá del diagnóstico y establecer estrategias prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, bajo la dirección de la Dra. Rebeca Muñoz (@dra.arritmias), PhD y cardióloga especializada en arritmias.

Un enfoque integral para comprender y gestionar las arritmias

El Método RITMO se articula como un programa estructurado de rehabilitación cardíaca online orientado a personas que conviven con arritmias y que buscan una comprensión más profunda de su situación. A diferencia de intervenciones centradas exclusivamente en pruebas diagnósticas o tratamiento farmacológico, esta propuesta incorpora un análisis detallado de los síntomas, los antecedentes clínicos y los posibles desencadenantes asociados al estilo de vida.

El proceso comienza con una evaluación cardiológica avanzada que permite definir una estrategia individualizada. A partir de este análisis, se desarrolla un plan de actuación que combina cardiología especializada en arritmias, fisioterapia enfocada en rehabilitación cardíaca, psicología y nutrición cardiovascular. Este enfoque multidisciplinar está liderado por la Dra. Rebeca Muñoz, especialista en electrofisiología, junto al fisioterapeuta Jero Baute.

Además, la Dra. Muñoz desarrolla una labor divulgativa a través de su perfil profesional de IG, donde comparte contenido informativo, consejos y recomendaciones orientadas a la comprensión de las arritmias y al cuidado de la salud cardiovascular.

La metodología contempla el aprendizaje progresivo por parte del paciente, orientado a identificar patrones, interpretar los síntomas y actuar con mayor seguridad ante los episodios. De este modo, la rehabilitación cardíaca trasciende el ámbito clínico para integrarse en la vida cotidiana.

Recuperar la estabilidad y la confianza en la vida diaria

El programa de rehabilitación cardíaca online desarrollado por RITMO se centra también en la recuperación funcional y emocional del paciente. Más allá del control de las arritmias, el objetivo se orienta a restablecer la confianza en el propio cuerpo y reducir la incertidumbre asociada a los síntomas.

A través de un seguimiento guiado por profesionales, se abordan aspectos clave como la regulación del sistema nervioso, el descanso, la alimentación o la actividad física. Este trabajo integral favorece una mejora global de la salud cardiovascular y contribuye a disminuir la percepción de vulnerabilidad ante los episodios.

El Método RITMO incorpora así un planteamiento que combina conocimiento clínico y aplicación práctica, con el propósito de que las personas puedan retomar actividades que habían limitado por miedo a las palpitaciones o al latido irregular.

La evolución de la cardiología hacia modelos más integradores refuerza la importancia de intervenciones que contemplen al paciente de forma completa. En esta línea, propuestas como RITMO consolidan una vía de trabajo centrada en la educación, la prevención y el acompañamiento continuado, orientada a mejorar la relación del paciente con su salud cardiovascular a largo plazo.

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