Método VICON revoluciona la comunicación en niños con autismo

El programa de Musicoterapia está transformando vidas. Hablando con Cristina Oroz Cofundadora del Método VICON

España, 23 de abril de 2024.-

Abril es reconocido internacionalmente como el mes de la concienciación sobre el Autismo.



En España, más de 1,5 millones de familias enfrentan los retos del autismo, el trastorno infantil con más presencia en la sociedad.



No obstante, el autismo no tiene por qué limitar a los niños en su expresión y realización personal. Método VICON abre un mundo de posibilidades para el desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas a través de la música, vídeos y juegos. Mediante un programa lúdico y eminentemente musical con secuencias de aprendizaje adaptadas al ritmo y capacidad individual de cada niño, se fomenta el desarrollo de la autonomía, autoestima, confianza y habilidades de comunicación de los pequeños.



Cristina Oroz Bajo, pedagoga, musicoterapeuta, técnico ABA y cofundadora de Método VICON destaca: "Con Método VICON los niños aprenden haciendo lo que más les gusta: jugar".



Más del 80% de los niños que han utilizado este método han experimentado mejoras significativas en comprensión, interacción y uso del lenguaje.



La clave del éxito de este innovador enfoque se debe a que está fundamentado en una sólida base científica que integra la Musicoterapia, la Metodología ABA y el video modelling para estimular las conexiones neuronales y fortalecer la base cognitiva previa necesaria para el desarrollo del lenguaje.



Además, su formato online, accesible y disponible en cualquier momento y lugar, lo convierte en una herramienta valiosa para las familias, terapeutas y centros de educación especial que quieran mejorar las habilidades de comunicación de sus niños con trastornos del lenguaje.



Un equipo de 3 terapeutas con más de 20 años de experiencia en clínica: Cristina Oroz Bajo, pedagoga y musicoterapeuta; Joan Alsina Ferrando, consultor y mentor ABA; y Cintia Ferris Lantero psicóloga experta en trastornos del lenguaje.



Un programa online de referencia para mejorar la capacidad de comunicación de niños con trastornos de lenguaje, con un equipo profesional que proporciona seguimiento terapéutico y apoyo a los usuarios del Método, asegurando así un servicio integral y eficaz.



"El autismo no es una enfermedad, sino una forma diferente de percibir y experimentar el mundo. Con Método VICON proporcionamos las herramientas necesarias para que los niños con autismo aprendan a comunicarse de manera eficiente", sentencia Cristina.



El Método VICON representa un paso adelante significativo en el apoyo a niños con autismo. Con un enfoque personalizado que valora las diferencias individuales y promueve el desarrollo integral para que cada niño pueda alcanzar su máximo potencial, comunicarse a su manera y participar plenamente en la sociedad.







