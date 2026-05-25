METZ presenta el televisor QLED MQH7000Z con tecnología de pantalla de sexta generación

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- METZ ha lanzado oficialmente su nuevo televisor QLED MQH7000Z, ampliando así su gama de productos de 2026 con tecnología de pantalla mejorada y un rendimiento inteligente optimizado. Diseñado para hogares modernos que buscan una combinación equilibrada de calidad de imagen, funcionamiento fluido del sistema y facilidad de uso diario, el MQH7000Z pone la última tecnología QLED de sexta generación de METZ al alcance de un público más amplio.

Tecnología QLED de sexta generación para una calidad de imagen mejorada

El MQH7000Z incorpora la última tecnología de pantalla QLED de sexta generación de METZ, que ofrece una mayor precisión de color, un control de brillo optimizado y una nitidez de imagen superior en comparación con las generaciones anteriores. La tecnología de panel mejorada está diseñada para proporcionar imágenes más vívidas y un rendimiento de color estable en diferentes tipos de contenido.

Además, el televisor incorpora capacidades mejoradas de procesamiento de imagen para optimizar el manejo del movimiento, la reproducción HDR y el detalle general de la imagen, creando una experiencia visual más inmersiva para películas, deportes y videojuegos.

Rendimiento mejorado para una experiencia inteligente más fluida

Para mejorar la capacidad de respuesta general del sistema, el MQH7000Z incluye memoria interna mejorada, lo que permite un inicio de aplicaciones más rápido, una multitarea más fluida y una experiencia de Smart TV más estable. Ya sea que los usuarios cambien entre plataformas de streaming o ejecuten varias aplicaciones, el hardware mejorado está diseñado para brindar un funcionamiento diario sin interrupciones.

Este televisor se posiciona como una solución de entretenimiento práctica y duradera para usuarios que valoran tanto el rendimiento visual como la funcionalidad inteligente y fiable.

Diseñado para el entretenimiento diario

El MQH7000Z está optimizado para una amplia gama de usos en el hogar, incluyendo la transmisión de video, juegos casuales y entretenimiento familiar. Al combinar un rendimiento de pantalla mejorado con un funcionamiento más fluido del sistema, METZ busca brindar a los consumidores una experiencia QLED prémium más accesible.

Disponibilidad

El televisor QLED MQH7000Z de METZ ya está disponible a través de canales de venta minorista y comercio electrónico seleccionados, incluyendo Amazon.

Enlace a producto de Amazon: https://amzn.to/4uRLOuM

Preguntas frecuentes:

¿Qué es la tecnología QLED de sexta generación?

La tecnología QLED de sexta generación de METZ está diseñada para mejorar la precisión del color, el rendimiento del brillo y la claridad de la imagen en comparación con las generaciones anteriores de QLED, ofreciendo una experiencia visual más vívida y refinada.

¿Qué mejoras ofrece el MQH7000Z en comparación con los modelos anteriores?

El MQH7000Z incorpora memoria interna mejorada, procesamiento de imagen optimizado y la última tecnología de pantalla QLED para un rendimiento más fluido y una calidad visual superior.

Acerca de METZ

Fundada en 1938, METZ es una marca de origen alemán con una larga trayectoria en ingeniería e innovación de productos. Gracias a su estrategia de doble marca, METZ continúa expandiéndose en los mercados europeos, ofreciendo soluciones de visualización que combinan rendimiento, diseño y funciones centradas en el usuario, adaptadas a las necesidades cambiantes de los consumidores.

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