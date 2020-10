MEVGAL, inicia con La Bendita Agencia sus acciones de comunicación en España

La Bendita Agencia ha sido seleccionada por la marca de yogures y quesos griegos MEVGAL para llevar a cabo sus primeras acciones de comunicación en nuestro país con el objetivo de aumentar el conocimiento de la marca y sus productos entre los consumidores españoles

En el mundo del yogur, no existe una variedad con mayor reconocimiento global que el yogur griego. Los productos lácteos griegos han experimentado importantes tasas de crecimiento estos últimos años, siendo tendencia gastronómica en todo el mundo gracias a su textura, calidad y sabor inconfundible.



Hoy en día, MEVGAL es la mayor industria láctea del norte de Grecia, una empresa moderna con más de 70 años de experiencia que exporta sus productos a más de 30 países. Un dato que refleja su gran volumen es el hecho de que, en la actualidad, 1 de cada 5 yogures exportados desde Grecia se produce bajo la marca MEVGAL.



La clave de su éxito se sustenta, entre otros factores, en la excelente materia prima que utiliza para producir sus quesos y yogures, resultado de la estrecha colaboración de la marca con productores locales que permiten el suministro diario de leche fresca. Lo que hace que los productos MEVGAL sean únicos es la fidelidad a sus raíces y, por lo tanto, a sus consumidores, manteniendo un proceso artesanal que, año tras año, ha conseguido conquistar los paladares más exigentes en todo el mundo por su calidad e inconfundible sabor.



Con todas estas premisas, para su lanzamiento en España se ideó una estrategia basada exclusivamente en el entorno digital, con acciones en diferentes plataformas con el objetivo de aumentar el conocimiento de la marca, generar prueba de producto y conseguir llegar a los hogares de todo el país. La implicación de The Digital Adgency, agencia digital participada por La Bendita, fue clave para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de la estrategia de lanzamiento online.



Tras un trabajo inicial de adaptación de los textos y mensajes clave de la marca para su página web, teniendo en cuenta la estrategia SEO definida, se lanzó la versión en español https://mevgal.com que ofrece información de la empresa, su amplia gama de productos y casi un centenar de recetas griegas para preparar todo tipo de platos con productos MEVGAL.



El lanzamiento de MEVGAL en el mercado prosiguió con la creación de perfiles en las principales redes sociales. A nivel de contenidos, The Digital Adgency diseñó una estrategia de Social Media con varias fases y acciones, contando con el apoyo de recetas originales griegas, piezas audiovisuales y fotografías de gran calidad, ideales para llegar a un público segmentado e interesado en la gastronomía, la cocina y otros aspectos relacionados con la alimentación sana y natural.



Posteriormente, se desarrolló una campaña digital que contó con una serie de anuncios tanto en YouTube como Display que acompañaban a las acciones de branding. En Facebook e Instagram se crearon diversas publicaciones y stories para dar a conocer MEVGAL.



El eje de comunicación desarrollado para la campaña incidió en todo momento en esta vinculación del producto con sus orígenes, en su autenticidad y denominación de origen griego, todas ellas bajo el hashtag #DESCUBREMEVGAL.



Finalmente, para asegurar que la estrategia planteada alcanzaba los resultados deseados, se realizó una exhaustiva medición de los datos obtenidos con herramientas de seguimiento digital, para su posterior análisis y correcciones necesarias para maximizar los resultados de la campaña.



La Bendita Agencia es una agencia de publicidad independiente que ofrece servicios de creatividad, estrategia y diseño, con una división especializada en la conceptualización y creación de packaging, branding e identidad corporativa.







Contacto

Nombre contacto: Pere Terés

Descripción contacto: La Bendita Agencia, S.L.

Teléfono de contacto: 930330101