- Mews acelera el desarrollo de la hospitalidad de agentes con la adquisición de DataChat, una plataforma líder de análisis de IA generativa

DALLAS, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo para hostelería y espacios compartidos, anunció hoy la adquisición de DataChat, una empresa estadounidense de inteligencia artificial. Esta adquisición marca un paso importante en la misión de Mews de desarrollar sistemas de hostelería totalmente agentes, donde agentes inteligentes gestionan de forma autónoma las operaciones diarias, optimizan el rendimiento y permiten a los humanos centrarse en la experiencia del huésped.

Fundada por un equipo de ingenieros de IA y científicos de datos de primer nivel, DataChat ha estado a la vanguardia del procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la automatización basada en datos en los sectores minorista, financiero y de telecomunicaciones. Su plataforma de inteligencia conversacional permite a los usuarios interactuar directamente con sus datos empresariales existentes mediante lenguaje natural, generando automáticamente información, flujos de trabajo y modelos predictivos sin necesidad de programación ni otros conocimientos técnicos.

"Desde la reserva hasta el check-out, cada momento del huésped genera datos, lo que posiciona a la hostelería entre las industrias con mayor conocimiento del mundo. Las verdaderas oportunidades residen en aprovechar esos datos para impulsar operaciones más inteligentes", afirmó Richard Valtr, fundador de Mews. "Con el excepcional equipo y la tecnología de DataChat, vamos más allá de los sistemas que simplemente asisten a los hoteleros, hacia plataformas inteligentes que evolucionan en tiempo real y aprenden de cada interacción. Con este paso, Mews define el futuro de la hostelería con agentes".

Construyendo el sistema operativo agencial para la hospitalidad

La integración de DataChat acelerará el desarrollo de agentes autónomos y semiautónomos dentro del ecosistema Mews. Estos agentes operarán en áreas clave como reservas, distribución, operaciones, optimización de ingresos y experiencias de los huéspedes, lo que permitirá a las marcas crear experiencias contextuales de forma fluida y automatizada.

"En DataChat, hemos desarrollado una tecnología que conecta la comprensión humana con la capacidad de las máquinas", afirmó Viken Eldemir, consejero delegado de DataChat. "Al combinar interfaces conversacionales con razonamiento automatizado de datos, crearemos agentes que comprendan la intención, razonen entre fuentes de datos y actúen de forma autónoma, lo que aportará un nivel completamente nuevo de inteligencia y personalización a la hostelería. Esto significa que los hoteleros de Mews podrán obtener respuestas a sus preguntas sin tener que generar ni interpretar informes".

Acelerando la innovación a través de Mews Ventures

La adquisición subraya el compromiso de Mews Ventures con inversiones estratégicas que amplían las capacidades de crecimiento de la compañía y su cobertura de mercado. Con el análisis de datos patentado y los marcos de lenguaje natural de DataChat, Mews acelerará exponencialmente su hoja de ruta de IA para ayudar a los hoteles a generar más ingresos y optimizar costes.

A medida que la industria hotelera adopta la automatización y la toma de decisiones inteligente, esta inversión posiciona a Mews a la vanguardia de la próxima ola tecnológica: un sistema operativo impulsado por agentes y con IA como prioridad, que aprende continuamente y hace que el mundo sea más hospitalario.

Acerca de Mews

Mews es la plataforma líder para la nueva era de la hostelería. Con 12.500 clientes en más de 85 países, Mews Hospitality Cloud está diseñada para optimizar las operaciones de los hoteleros modernos, transformar la experiencia del huésped y crear negocios más rentables. Entre sus clientes se incluyen BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub y Airelles Collection. Mews fue nombrado Mejor PMS (2024, 2025) y figura entre los Mejores Lugares para Trabajar en Hotel Tech (2021, 2022, 2024, 2025) por Hotel Tech Report. Mews ha recaudado 410 millones de dólares de inversores como Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik y Tiger Global Management para transformar la hostelería. Para más información, contacte con el equipo de prensa de Mews: press@mews.com

