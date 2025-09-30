Mews adquiere Flexkeeping para ofrecer a los hoteleros un innovador servicio de limpieza de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

NEW YORK, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo hotelero, ha anunciado hoy la adquisición de Flexkeeping, la plataforma de operaciones hoteleras que está impulsando una nueva era en la automatización del servicio de limpieza y la excelencia operativa. Esta operación supone la incorporación de las mejores herramientas de limpieza y colaboración entre equipos al ecosistema de Mews, con el objetivo de ofrecer a los hoteleros una plataforma totalmente unificada con la que gestionar la estancia de los huéspedes desde el check-in hasta el check-out. Al ofrecer automatización para el departamento de limpieza junto con otras funciones hoteleras básicas (desde la gestión de la propiedad y la optimización de ingresos hasta herramientas de pago y punto de venta), Mews ayuda a los hoteles a aumentar la productividad del personal, reducir costes y ofrecer una experiencia consistente a los huéspedes.

El futuro de las operaciones de limpieza

Flexkeeping, fundada en 2012, ofrece un galardonado conjunto de herramientas de automatización y planificación diseñadas para los departamentos de limpieza de los hoteles modernos, impulsando nuevos estándares de eficiencia y excelencia operativa. Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

Automatización y planificación inteligente : gestiona automáticamente las asignaciones de habitaciones, los planes de limpieza, la programación de turnos y las inspecciones utilizando datos del PMS en tiempo real y reglas personalizables.

: gestiona automáticamente las asignaciones de habitaciones, los planes de limpieza, la programación de turnos y las inspecciones utilizando datos del PMS en tiempo real y reglas personalizables. Gestión de tareas y comunicación en tiempo real : el personal recibe al instante información actualizada sobre las habitaciones, las operaciones de mantenimiento y los huéspedes, mediante alertas automáticas y herramientas móviles que garantizan un funcionamiento fluido y sin errores.

: el personal recibe al instante información actualizada sobre las habitaciones, las operaciones de mantenimiento y los huéspedes, mediante alertas automáticas y herramientas móviles que garantizan un funcionamiento fluido y sin errores. Colaboración fluida entre equipos : acaba con el aislamiento y conecta a los equipos de limpieza, mantenimiento y recepción mediante listas de verificación compartidas, seguimiento de tareas centralizado y comunicación instantánea.

: acaba con el aislamiento y conecta a los equipos de limpieza, mantenimiento y recepción mediante listas de verificación compartidas, seguimiento de tareas centralizado y comunicación instantánea. Ciclos de limpieza flexibles: configura planes de limpieza personalizados, como una limpieza rápida cada dos días, una limpieza profunda los fines de semana y ciclos de limpieza conformes a la normativa local, con herramientas visuales para la gestión de la carga de trabajo destinadas a los responsables.

La suite de Flexkeeping, fácil de usar y basada en análisis, ha transformado miles de propiedades en todo el mundo. El sistema ayuda a eliminar las barreras lingüísticas al permitir a los usuarios crear tareas en su idioma nativo mediante la entrada por voz, las cuales se traducen automáticamente y se envían al departamento correspondiente. En su conjunto, ha ayudado a que el personal de los hoteles sea un 40 % más productivo, ha reducido las quejas de los clientes en un 45 % y ha mejorado tanto la moral del personal como la experiencia de los huéspedes.

Richard Valtr, fundador de Mews, comentó, "Por primera vez, los clientes de Mews dispondrán de una plataforma de limpieza verdaderamente líder en su clase y conectada de forma nativa a su PMS. Al integrar la avanzada suite de limpieza de Flexkeeping, Mews está preparado para revolucionar la forma en que los hoteles gestionan la limpieza, la planificación y la colaboración del personal".

Matt Welle, CEO de Mews, añadió, "La incorporación de la extraordinaria tecnología para el servicio de limpieza de Flexkeeping al ecosistema de Mews marca un momento crucial en la tecnología hotelera. Estamos alcanzando nuevas cotas de eficiencia operativa y experiencia del huésped para los hoteleros con visión de futuro de todo el mundo. Juntos, impulsaremos a la próxima generación de hoteleros para que puedan operar de forma más inteligente y ofrecer una calidad inigualable".

Fundada por personas con visión de futuro en el ámbito de la tecnología hotelera, Flexkeeping es una empresa reconocida por sus herramientas intuitivas y sus innovaciones líderes en el sector. Fue finalista en los premios HotelTechAwards de 2025 en la categoría de Mejores herramientas de colaboración para el personal y en varias categorías en 2024, entre ellas Mejor software de limpieza, Mejor software de mantenimiento hotelero, Mejor herramienta de colaboración para el personal y Mejor lugar para trabajar en tecnología hotelera.

Luka Berger, fundador y CEO de Flexkeeping, dijo, "Unirnos a Mews acelerará nuestra visión compartida de hacer que las operaciones hoteleras sean más fluidas y basadas en datos. Es el siguiente paso natural para nuestro equipo y nuestra tecnología, y llevará el poder de la automatización y la colaboración a más hoteleros de todo el mundo. Estoy deseando establecer nuevos estándares en materia de eficiencia, satisfacción del personal y satisfacción de los huéspedes".

La adquisición de Flexkeeping por parte de Mews, gestionada por Mews Ventures, consolida aún más su posición como líder en innovación del sector y su compromiso por simplificar todos los aspectos de la gestión hotelera para los hoteleros modernos.

Acerca de Mews

Mews es la plataforma líder para una nueva era en el sector hotelero. Con 12 500 clientes en más de 85 países, Mews Hospitality Cloud ha sido diseñada para optimizar las operaciones de los hoteleros modernos, transformar la experiencia de sus huéspedes y crear negocios más rentables. Entre sus clientes se encuentran BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub y Airelles Collection. Mews fue nombrado por Hotel Tech Report como Mejor PMS (2024, 2025) y fue incluido en la lista de mejores lugares para trabajar en tecnología hotelera (2021, 2022, 2024, 2025). Mews ha recaudado 410 millones de dólares de inversores como Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik y Tiger Global Management para transformar el sector hotelero.

Acerca de Flexkeeping

Flexkeeping es un sistema de gestión hotelera utilizado por grandes propiedades de todo el mundo. Su conjunto de soluciones automatizadas y con inteligencia artificial maximiza la eficiencia y permite personalizar los servicios ofrecidos a los huéspedes. Gracias a un análisis en profundidad, el personal directivo puede tomar decisiones basadas en datos que aumentan el retorno de la inversión, reducen la rotación de personal e impulsan la fidelidad a la marca.

