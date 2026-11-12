Mews anuncia su nueva alianza con Preferred Hotels & Resorts, la mayor marca de hoteles independientes del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Mews se convierte en la última incorporación al programa Alliance Partner (socios de alianza) de Preferred Hotels & Resorts, aportando tecnología hotelera a su cartera global de propiedades de lujo independientes

NUEVA YORK, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Mews ha anunciado hoy su nueva afiliación con Preferred Hotels & Resorts, y se convierte así en la última incorporación al programa Alliance Partner de la marca. Gracias a esta colaboración, las propiedades que forman parte de Preferred Hotels & Resorts en América y la región EMEA pueden acceder con precios especiales a Mews, el sistema operativo hotelero con IA, que ofrece sistemas PMS, POS, RMS, de gestión de la limpieza y de pagos.

Mews integra las reservas, los pagos y las preferencias de los huéspedes en un único sistema conectado, ayudando al personal de los hoteles a reducir el trabajo manual y a evitar tener que trabajar con varios sistemas. La asociación amplía los recursos disponibles para la cartera global de Preferred Hotels & Resorts, formada por más de 650 hoteles, resorts, residencias y grupos hoteleros singulares en 80 países.

Como Mews se puede configurar para adaptarse a la forma de trabajar de cada propiedad, cada establecimiento puede mantener los elementos que lo hacen único, desde experiencias personalizadas para los huéspedes hasta sus propias estructuras de tarifas y estilo de servicio.

"Nuestros miembros nos cuentan que quieren operar con eficiencia sin perder lo que hace único a su hotel", afirmó Michael Osgood, vicepresidente de Preferred Hotels & Resorts. "Mews les ofrece un único sistema conectado para la recepción, los pagos y la experiencia del huésped. Eso permite que el personal dedique menos tiempo a las tareas manuales y más a ofrecer una atención personal memorable para sus huéspedes".

"Muchos hoteles independientes funcionan con una estructura operativa pequeña, en la que el propietario, la dirección general y el personal de recepción constituyen el núcleo de la marca, por lo que cada hora que se pierde por culpa de sistemas poco eficientes es una hora menos que pueden dedicar a sus huéspedes", aseguró Matt Welle, CEO de Mews. "Mews les devuelve ese tiempo, para que el personal pueda centrarse en atender a los huéspedes. Preferred Hotels & Resorts ha creado una comunidad en torno a la individualidad, y sus miembros son algunos de los hoteles más singulares que existen".

Más de 15 hoteles, resorts y residencias independientes de lujo de la cartera de Preferred Hotels & Resorts ya funcionan con Mews, entre ellos: Maison Albar - Le Victoria, Hotel des Grands Voyageurs, Hotel 9Confidentiel, Hotel Golf Chateau de Chailly y Castello Dal Pozzo Resort Lago Maggiore.

"Mews ha sido una incorporación fantástica a nuestras operaciones diarias", añadió Inès Delaval, gestora de ingresos en Maison Albar - Le Victoria. "Es muy fácil de usar, intuitivo y hasta divertido, y a la vez es una solución completa que cubre todas nuestras necesidades. Hace que el flujo de trabajo diario del equipo sea fluido y agradable, y nos permite centrarnos en lo que más importa: ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes".

Los miembros interesados en Mews pueden ponerse en contacto con su representante de Preferred Hotels & Resorts o con Gari Poniatowski, de Mews, a través de gari.poniatowski@mews.com.

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo con IA para el sector hotelero y unifica los flujos de trabajo relacionados con los ingresos, las operaciones y la experiencia del huésped, de modo que los equipos pueden automatizar las tareas cotidianas y centrarse en ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. Mews incluye sistemas PMS, POS, RMS, de limpieza y de pagos, permitiendo a los hoteleros pasar de la gestión de propiedades a la gestión de ingresos. Con 15 000 clientes en 85 países, la empresa ha sido nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y ha figurado entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report.

Contacto: press@mews.com

Acerca de Preferred Hotels & Resorts

Preferred Hotels & Resorts es la mayor marca de hoteles independientes del mundo y representa a más de 650 hoteles, resorts, residencias y grupos hoteleros singulares en 80 países. A través de sus colecciones globales cuidadosamente seleccionadas, Preferred Hotels & Resorts conecta a viajeros exigentes con una experiencia hotelera de lujo única que encaja con su estilo de vida y sus preferencias en cada ocasión. Todas las propiedades de la cartera mantienen los mismos altos estándares de calidad y niveles de servicio inigualables que exige el programa Integrated Quality Assurance de Preferred Hotels & Resorts. Los programas I Prefer™ Hotel Rewards, Preferred Residences℠, Preferred Pride℠ y Preferred Golf™ ofrecen valiosas ventajas a los viajeros que buscan una experiencia única. Para más información, visita PreferredHotels.com.

Más información: https://preferredhotels.com/

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