-Mews obtiene una inversión de 300 millones de dólares para consolidar su posición como el sistema operativo hotelero líder en el mundo

EQT Growth lidera la ronda de financiación Serie D para acelerar el futuro nativo de IA de los hoteles a nivel mundial, con la participación de los nuevos inversores Atomico y HarbourVest

El valor de la inversión asciende a 2.500 millones de dólares

El volumen de transacciones de la plataforma de Mews alcanzó los 19.700 millones de dólares en 2025

NUEVA YORK, 22 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo para hostelería, anunció hoy que ha recaudado 300 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D liderada por EQT Growth, con los nuevos inversores Atomico y HarbourVest Partners, y la participación de los inversores existentes Kinnevik, Battery Ventures y Tiger Global. Esta inversión marca un momento decisivo para la tecnología hotelera y valora a la empresa en 2.500 millones de dólares. Tras un año de crecimiento sólido y duradero, durante el cual el beneficio bruto de SaaS aumentó un 55 %, esta recaudación de fondos establece a Mews como el proveedor líder de tecnología hotelera para hoteles de todos los tamaños.

En 2025, la compañía consiguió:

Una base de clientes de 15.000, con más de 132.000 hoteleros activos mensuales en 85 países

42,3 millones de reservas registradas, de las cuales 3,2 millones a través de Mews Kiosk 1

Volúmenes de transacciones de plataforma de 19.700 millones de dólares

Crecimiento acelerado del beneficio bruto de SaaS del 55%

Creó más de medio millón (537 millones de dólares) en ingresos adicionales para los hoteleros a través de su función patentada Mews Spaces2, impulsada por más de dos millones de reservas no relacionadas con habitaciones.

"Con la incorporación de EQT Growth, además de los nuevos inversores Atomico y HarbourVest, tenemos el respaldo para seguir avanzando más rápido que nadie en la industria", afirmó Matt Welle, consejero delegado de Mews. "Estamos diseñando un sistema operativo que está cambiando la forma en que los hoteleros interactúan con sus huéspedes. Mews existe para manejar la complejidad operativa para que los hoteleros puedan centrarse en lo que importa: hacer que la hospitalidad sea aún más divertida, rentable y satisfactoria".

La financiación ampliará las inversiones de Mews en inteligencia artificial, integrando sistemas controlados por agentes en toda la plataforma para automatizar flujos de trabajo complejos, reducir la carga cognitiva del personal, mejorar significativamente la experiencia de los huéspedes y acelerar la forma en que se construyen e implementan los productos, lo que permitirá a las propiedades:

Orquestar operaciones en tiempo real con automatización inteligente

Optimizar los ingresos y las ganancias con información avanzada sobre el comportamiento de los huéspedes

Escalar el negocio sin la deuda de la tecnología heredada

Simplificar radicalmente los flujos de trabajo para incorporar equipos más rápido

"La hospitalidad es el negocio de las experiencias", afirmó Richard Valtr, fundador de Mews. "La validación de nuestro producto por parte del mercado es clara, tanto en EE.UU. como en Europa, y es fantástico ver cómo ahora nos estamos adelantando a cualquier otra empresa hotelera en términos de IA y hospitalidad de agentes. Es un momento emocionante para reforzar nuestra visión de hacer de los hoteles Mews los más rentables de la industria".

Un nuevo estándar para una industria global

"He tenido el placer de conocer al equipo de Mews durante varios años y ser testigo de cómo la empresa pasó de una visión audaz a una organización que ofrece resultados a escala", afirmó Kirk Lepke, socio de EQT Growth. "La hostelería es una de las industrias más grandes del mundo, pero sus sistemas centrales permanecen décadas atrás. Mews está creando un estándar tecnológico moderno, un sistema operativo hotelero habilitado para IA que ayuda a resolver la fragmentación que vemos en la industria. En EQT Growth estamos increíblemente emocionados de liderar esta ronda y asociarnos con Mews".

Mews también acelerará la expansión de Mews Payments y su infraestructura fintech más amplia, integrando el comercio en el núcleo de las operaciones hoteleras y posicionando a Mews como el conector entre experiencia e ingresos. Además, la compañía continuará su ambiciosa expansión internacional en sus principales geografías de América del Norte y Europa, además de expandirse a nuevos mercados.

"Matt y Richard han creado una plataforma que define una categoría con la profundidad, el ritmo de innovación y el alcance global que requiere la hostelería moderna", afirmó Laura Connell, socia de Atomico. "Los constructores más ambiciosos del sector hotelero se centran en ofrecer experiencias cada vez mejores para sus consumidores finales, y necesitan tecnología que pueda seguir el ritmo de las crecientes expectativas en torno a la velocidad, el servicio y la personalización. Mews es el facilitador clave para el futuro de la hostelería, y el equipo está en camino de construir una empresa generacional".

La inversión se produce poco después de la finalización de la decimocuarta adquisición de Mews, DataChat, la plataforma líder de análisis de IA generativa. En enero de 2026, Mews fue nombrado el sistema de gestión de propiedades número uno por tercer año consecutivo y el sistema de punto de venta de hoteles número uno del mundo por los clientes y revisores de Hotel Tech Report, un reflejo de su capacidad para liderar las capas operativas y comerciales de la hostelería.

La ronda de financiación está sujeta a las condiciones de cierre regulatorias habituales.

1 La capacidad de gestión de múltiples espacios de Mews que permite a una propiedad gestionar y vender cualquier tipo de espacio (no solo habitaciones) directamente en el sistema de gestión de propiedades (PMS).

Un quiosco de autoservicio de check-in y check-out que permite a los huéspedes gestionar ellos mismos la llegada y la salida.

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo para hostelería, que unifica los flujos de trabajo en ingresos, operaciones y el recorrido del huésped para que los equipos puedan automatizar lo mundano y centrarse en experiencias memorables para los huéspedes. La plataforma Mews abarca PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, ayudando a los hoteleros a pasar de la gestión de propiedades a la gestión de beneficios. Con 15.000 clientes en 85 países, la empresa fue nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y figura entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos por Hotel Tech Report.

Contacto para medios: press@mews.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867382/Mews__Richard_Valtr_Founder_and_Matt_Welle_CEO_of_Mews.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053034/MEWS_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mews-obtiene-una-inversion-de-300-millones-de-dolares-302668307.html