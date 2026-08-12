Mews obtiene la primera licencia de dinero electrónico otorgada a un sistema operativo de gestión hotelera en el EEE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Mews obtiene la primera licencia de dinero electrónico otorgada a un sistema operativo de gestión hotelera en el Espacio Económico Europeo

La licencia otorga a Mews el estatus regulado necesario para procesar pagos en su propia infraestructura, lo que da a los hoteles un mayor control sobre cómo circula su dinero dentro del sistema que ya utilizan.

ÁMSTERDAM, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mews Financial Services B.V., la entidad regulada creada por Mews Systems, ha recibido una licencia de entidad de dinero electrónico (EDE) por parte de De Nederlandsche Bank (DNB), el banco central de los Países Bajos. La licencia supone un paso fundamental en el objetivo de Mews de convertir su sistema operativo en el núcleo de unos servicios financieros diseñados específicamente para la hotelería, donde la gestión del negocio y la gestión del dinero se unen en una única plataforma.

La licencia otorga a Mews un estatus regulado en el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que le permite unificar los servicios de pago, los procesos financieros y los datos operativos en un único sistema. Hasta ahora, el registro operativo residía en Mews, mientras que el registro financiero se originaba en sistemas de terceros. La licencia EDE permite a Mews reunir ambos en un mismo lugar, justo donde se generan los ingresos. Además, sienta las bases se desarrollen nuevas funcionalidades financieras adaptadas a la hotelería sobre su infraestructura actual.

"A pesar de todo el software que utilizan los hoteles hoy en día, el dinero nunca ha operado como un sistema conectado: un procesador aquí, un banco allá, una hoja de cálculo de conciliación por medio. Por eso, un sistema operativo adecuado para un hotel tiene que incluir la gestión financiera, ya que gran parte de la productividad y el crecimiento depende de saber gestionar el riesgo. Los pagos integrados empezaron a cerrar esa brecha. Esta licencia nos da la base para ir más allá y construir la infraestructura financiera que le ha faltado a este sector, para que el dinero se adapte a cómo funciona el hotel, y no al revés."

— Richard Valtr, fundador de Mews

Una infraestructura regulada para un sector más complejo

En 2025, Mews alcanzó un volumen de transacciones hoteleras de 19 700 millones de dólares. A esa escala, la complejidad de conectar lo que un hotel gana con lo que retiene, mueve y contabiliza ha superado lo que las infraestructuras fragmentadas estaban diseñadas para gestionar. Una infraestructura financiera regulada, nativa del sistema y creada para la hotelería aborda esa complejidad de forma directa.

Como entidad regulada, Mews Financial Services está sujeta a los requisitos de gobernanza, salvaguarda de fondos y cumplimiento normativo que conlleva la prestación de servicios de pago en el EEE, incluida la obligación de mantener los fondos de los clientes completamente separados de las cuentas operativas de Mews. Con la licencia, Mews también incorporará la gestión de riesgos, la supervisión del fraude, el filtrado de sanciones y los controles de prevención del blanqueo de capitales directamente en el sistema operativo.

El siguiente paso en los servicios financieros para hoteles

Mews Financial Services implementará sus funcionalidades reguladas de forma controlada a partir de finales de 2026, comenzando por un grupo piloto de establecimientos en los Países Bajos, antes de expandirse progresivamente por todo el EEE.

El objetivo a largo plazo es convertirse en el socio financiero de confianza de los líderes del sector hotelero, transformando los datos operativos que ya están en la plataforma en nuevos productos financieros que ayuden a los hoteles a aumentar sus ingresos y a gestionar negocios más sólidos.

Acerca de Mews Financial Services B.V.Mews Financial Services B.V. está autorizada y regulada por De Nederlandsche Bank (DNB) como entidad de dinero electrónico, con el número de licencia RD202009. Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas salvaguardadas, completamente separadas de los fondos operativos de Mews, de conformidad con la Directiva sobre el dinero electrónico.

Acerca de Mews Mews es el sistema operativo para el sector hotelero y unifica los flujos de trabajo relacionados con los ingresos, las operaciones y la experiencia del huésped, de modo que los equipos pueden automatizar las tareas cotidianas y centrarse en ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. La plataforma de Mews incluye sistemas PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, permitiendo a los hoteleros pasar de la gestión de propiedades a la gestión de ingresos. Con 15 000 clientes en 85 países, la empresa ha sido nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y ha figurado entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report.

Contacto de prensa:press@mews.com

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