Mews ha sido seleccionado por Accor para estandarizar la tecnología F&B de su cartera a nivel global

(Información remitida por la empresa firmante)
Con Mews POS ya en funcionamiento en más de 850 propiedades Accor repartidas por más de 20 países, Mews está respaldando la estrategia de Accor para mejorar y modernizar la tecnología F&B de toda su cartera
PARÍS, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo para el sector hotelero, ha anunciado hoy la implementación de su tecnología para el servicio de alimentación y bebidas (F&B) en la cartera de propiedades premium, de gama media y económicos de Accor. Mews POS (punto de venta) ya está en funcionamiento en más de 850 propiedades repartidas por más de 20 países.
Las operaciones F&B son un motor de negocio estratégico para el grupo Accor, ya que representan una importante fuente de ingresos para sus hoteles. A medida que Accor continúa reforzando la oferta de restauración en toda su cartera (lujo, estilo de vida, gama alta, gama media y económica), la estandarización de la tecnología que respalda estas operaciones se ha convertido en una prioridad estratégica para mejorar la eficiencia operativa. Las tecnologías de punto de venta (POS) modernas ayudan a las propiedades a agilizar sus operaciones, optimizar los costes, mejorar la gestión del inventario y obtener una mayor visibilidad gracias a los informes en tiempo real.
El personal de las propiedades dispone de un único sistema para la gestión de pedidos, menús, inventario e informes en tiempo real. Este sistema es nativo en la nube, está orientado a dispositivos móviles y ha sido diseñado para una rápida implementación, con un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a una hora.
"Para nuestros hoteles, las operaciones de F&B son una fantástica fuente de ingresos y un potente motor para fomentar la fidelidad de nuestros huéspedes", afirmó Jean Noel Lau Keng Lun, director de distribución de Accor. "Tras la racionalización de nuestros sistemas CRS, PMS, RMS, MICE y de pago, ahora estamos preparados para optimizar la infraestructura tecnológica que utilizamos para nuestras operaciones de restauración. Como parte de esta estrategia, estamos poniendo en marcha un nuevo Programa Tecnológico de F&B, con un conjunto de soluciones seleccionadas y recomendadas que pondremos a disposición de nuestras propiedades para ayudarlas a maximizar los ingresos totales e integrar más profundamente las experiencias gastronómicas en nuestro ecosistema de fidelización. Me complace dar la bienvenida a Mews como el primer socio que se une a este programa".
"No hay dos propiedades que gestionen las operaciones de restauración exactamente de la misma manera. Los conceptos gastronómicos de marca funcionan aún mejor cuando se ajustan a la demanda y la cultura locales, y se adaptan al entorno específico de cada propiedad", añadió Richard Valtr, fundador de Mews. "Mews POS está diseñado para esa realidad: es fácil de aprender, rápido de implementar y funciona sin necesidad de soporte informático especializado, además de ser lo suficientemente adaptable como para ajustarse tanto a un concepto gastronómico de marca de gran envergadura como a entornos operativos locales. La gran diferencia de Mews POS con respecto a otras soluciones de punto de venta independientes es que cuenta con una ‑API abierta de primer nivel y, al igual que el resto de Mews OS, forma parte de un ecosistema abierto en lugar de un sistema aislado, lo que permite a Accor conectar las operaciones de restauración con su programa de fidelización de clientes general".
Acerca de Mews
Mews es el sistema operativo para el sector hotelero y unifica los flujos de trabajo relacionados con los ingresos, las operaciones y la experiencia del huésped, de modo que los equipos pueden automatizar las tareas cotidianas y centrarse en ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. La plataforma de Mews incluye sistemas PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, permitiendo a los hoteleros pasar de la gestión de propiedades a la gestión de ingresos. Con 15 000 clientes en 85 países, la empresa ha sido nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y ha figurado entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report.
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