Mews y SiteMinder: pioneros en la distribución nativa de primer nivel dentro del sistema operativo del hotel

(Información remitida por la empresa firmante)

-Mews y SiteMinder son pioneros en la distribución nativa de primer nivel dentro del sistema operativo del hotel

Con Mews Channel Manager, impulsado por SiteMinder, los líderes tecnológicos del sector hotelero se han unido para redefinir la forma en que los hoteles abordan la distribución.

AMSTERDAM y SYDNEY, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo para el sector hotelero, y SiteMinder, la plataforma líder de comercio para hoteles, se han asociado para crear la primera solución de distribución totalmente integrada y de primera categoría para la industria hotelera. Presentada hoy en Mews Unfold en Ámsterdam, la solución incorpora la capacidad de distribución de SiteMinder de forma nativa en el sistema operativo Mews, lo que supone la primera vez que hoteles de cualquier tamaño pueden acceder a la mayor red de distribución del sector sin salir de la plataforma que utilizan.

Gestionar las operaciones y la distribución desde una única plataforma simplificará el día a día de los hoteles. La disponibilidad, las tarifas, el inventario y demás contenido se gestionarán en un solo lugar, eliminando la brecha que antes existía entre dos sistemas. Los hoteles podrán operar con mayor rapidez, ya que los cambios en tarifas, inventario y contenido se reflejarán directamente en todos los canales conectados.

Esta solución integrada representa la visión compartida de Mews y SiteMinder de un flujo de trabajo conectado, donde las tarifas fluyen instantáneamente a través de la mayor red de distribución del mundo y los resultados regresan al mismo sistema operativo en el que se establecieron. No se pierde información, no hay retrasos ni discrepancias en los datos. El ciclo de retroalimentación se acorta y los hoteleros pueden operar a una velocidad y escala sin precedentes. Todo ello se sustenta en una IA que mejora con el uso.

Este tipo de capacidad solo se logra mediante una sólida colaboración que va más allá de las integraciones superficiales. Al desarrollar a nivel de API, Mews y SiteMinder crean una experiencia que de otro modo sería imposible. Para Mews, el motor de distribución de SiteMinder complementa un sistema operativo que ya gestiona los ingresos, las operaciones y la experiencia del huésped. Para SiteMinder, representa una evolución de su plataforma, que en los últimos veinte años se ha consolidado como la solución de comercio líder para hoteles y que actualmente utilizan más de 53.000 establecimientos en todo el mundo para la distribución, la optimización de ingresos y la inteligencia empresarial.

"Cuando algo ya es lo mejor del mundo, no intentamos reinventarlo. SiteMinder es el mejor en distribución. Nuestro trabajo consiste en reunir todo lo que los hoteles necesitan en un solo lugar, con IA trabajando en cada capa. Para los hoteles, el resultado es sencillo: un sistema operativo, un contrato, un lugar para gestionar todo, desde cómo los huéspedes te encuentran hasta cómo funciona tu establecimiento. Precios, distribución y rendimiento, todo en un mismo lugar", afirmó Richard Valtr, fundador de Mews.

La experiencia más sencilla para los hoteles probablemente aumentará su rapidez de comercialización y, lo que es fundamental, fomentará una mayor adopción de tecnología en el sector hotelero. Un estudio reciente de SiteMinder revela que el 65 % de los hoteleros cree que los sistemas más rápidos y totalmente integrados podrían generar al menos un 6 % más de ingresos anuales, lo que representa miles de millones de dólares en oportunidades en el sector hotelero global, valorado en 1,2 billones de dólares.

"SiteMinder siempre se ha caracterizado por su accesibilidad y libertad de elección, por lo que esta alianza con Mews es una evolución natural de nuestra plataforma. Desde hace tiempo admiramos a Mews por su innovación y su sólida visión de producto. Al integrar nuestro motor de distribución con una plataforma innovadora como la suya, abrimos nuestra plataforma para que los hoteleros accedan a SiteMinder de la manera que mejor se adapte a su forma de trabajar," dijo Sankar Narayan, consejero delegado y director general de SiteMinder.

Casi 3.000 hoteles ya utilizan Mews y SiteMinder simultáneamente, gestionando las operaciones en una plataforma y la distribución en la otra. En los próximos meses, estos hoteles migrarán a Mews Channel Manager, con tecnología de SiteMinder, al que se accederá directamente desde Mews.

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo para la industria hotelera, que unifica los flujos de trabajo en ingresos, operaciones y la experiencia del huésped, permitiendo a los equipos automatizar las tareas rutinarias y centrarse en experiencias memorables para los huéspedes. La plataforma Mews abarca PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, ayudando a los hoteleros a pasar de la gestión de propiedades a la gestión de beneficios. Con 15.000 clientes en 85 países, la empresa fue nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y figuró entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report.

Contacto para medios: press@mews.com

Acerca de SiteMinder

SiteMinder Limited (ASX:SDR) es la empresa detrás de SiteMinder, la plataforma líder mundial de comercio hotelero, y Little Hotelier, un software integral de gestión hotelera que simplifica la vida de los pequeños proveedores de alojamiento. Esta compañía global tiene su sede en Sídney y cuenta con oficinas en Bangkok, Barcelona, Berlín, Dallas, Galway, Londres, Manila, Ciudad de México y Pune. Gracias a su tecnología y al mayor ecosistema de socios de la industria hotelera mundial, SiteMinder genera más de 135 millones de reservas anuales por un valor superior a los 85.000 millones de dólares australianos en ingresos para sus clientes hoteleros.

Contacto para medios: media@siteminder.com

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