(Información remitida por la empresa firmante)

- En una colaboración pionera en el sector, Mews y Uber integran la reserva de viajes en el sistema operativo del hotel

Los hoteles podrán solicitar, rastrear y facturar viajes de Uber directamente desde Mews, transformando una tarea manual de recepción en un flujo de trabajo conectado y una nueva fuente de ingresos complementarios

ÁMSTERDAM y SAN FRANCISCO, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo para el sector de la hostelería, ha anunciado una alianza estratégica con Uber para integrar la reserva de viajes, el seguimiento en tiempo real y la facturación integrada directamente en la plataforma de Mews.

Uber anunció GO-GET 2026 el mes pasado, organizando la aplicación en torno a tres acciones: ir, obtener y viajar. Junto con una serie de alianzas para usuarios, la integración de Mews extiende esta misma línea al sistema de gestión hotelera (PMS), ofreciendo a los hoteleros la posibilidad de ofrecer viajes en Uber como parte de la estancia del huésped, en lugar de como una transacción que se realiza fuera del establecimiento.

En Mews Unfold, que tendrá lugar el 27 de mayo en Ámsterdam, Christophe Peymirat, director sénior y director general de Uber for Business EMEA, y Mike Coscetta, presidente de Mews, subirán juntos al escenario para hablar sobre cómo la colaboración entre la tecnología de viajes, los hoteles y las empresas ajenas al sector turístico tradicional está transformando la experiencia del huésped.

La reserva de transporte es una de las solicitudes más frecuentes de los huéspedes y uno de los procesos más manuales en la gestión hotelera. Un estudio de Mews de 2026 reveló que los huéspedes organizan su propio transporte y gastan un promedio de 50 dólares por estancia, dinero que no llega al hotel. Con esta integración, los hoteleros pueden generar ingresos adicionales ofreciendo este servicio a sus huéspedes.

Esto pone de manifiesto una importante oportunidad: hoy en día, los huéspedes desean una estancia sin complicaciones, donde el hotel resuelva todos sus problemas, no solo los relacionados con la habitación. Al combinar estos aspectos, esta integración permite a los hoteles ir más allá del simple alojamiento y ofrecer la experiencia totalmente conectada que buscan los huéspedes.

Esta integración permitirá al personal del hotel solicitar traslados para los huéspedes con tan solo unos clics, realizar un seguimiento de los trayectos en tiempo real y gestionar los pagos sin problemas, todo dentro de Mews. Las recogidas en el aeropuerto y los cambios de última hora serán visibles y gestionables desde la plataforma Mews.

Los hoteles invierten un enorme esfuerzo en la experiencia de sus huéspedes dentro de sus instalaciones, afirmó Christophe Peymirat, director general de Uber for Business EMEA. El trayecto de ida y vuelta al hotel es una parte fundamental de esa experiencia. Conectar la red de Uber directamente con la plataforma Mews es un paso práctico para brindar a los hoteles visibilidad y control sobre algo que han gestionado manualmente durante décadas.

La misma lógica se aplica a los equipos de los hoteles: el transporte del personal para los turnos de noche y de madrugada ofrece a los hoteles una forma sencilla de organizar viajes a casa fiables y sin estrés para los miembros del equipo, mejorando así la satisfacción del personal.

La integración se está desarrollando para incluir:

Reservas de transporte iniciadas por el personal y los huéspedes, disponibles a través de la plataforma Mews mediante las cuentas y el portal de huéspedes.

Seguimiento en tiempo real del vehículo y confirmaciones de viaje, para que el personal y los huéspedes sepan exactamente dónde se encuentra el transporte.

Facturación automática a la cuenta del huésped a través de Mews Payments, eliminando la conciliación manual y manteniendo todas las transacciones dentro de la misma plataforma.

Visibilidad total para el hotel sobre toda la actividad de transporte y total transparencia para el cliente sobre los costes.

Información sobre los patrones de transporte de los huéspedes para ayudar a los hoteles a planificar mejor y gestionar los servicios a lo largo de la experiencia del huésped.

Integrar Uber en el sistema operativo de Mews permite a los hoteles ofrecer servicios de transporte como parte de la estancia y añadirlos a la factura unificada del huésped, convirtiéndolo en parte de la relación con el huésped en lugar de una transacción aparte. El transporte es uno de los ejemplos más claros de una necesidad habitual de los huéspedes que los hoteles están mejor posicionados para satisfacer, pero que actualmente no están preparados para ofrecer de forma fluida, declaró Mike Coscetta, presidente de Mews.

La integración de Mews y Uber está en desarrollo, y se lanzará un programa piloto este año. Se compartirán más detalles directamente con los clientes y socios antes del lanzamiento.

Todo el programa Unfold estará disponible para ver en directo y de forma gratuita. La sesión Visión para la industria: Uber tendrá lugar el miércoles 27 de mayo, de 11:50 a 12:05 CET. Regístrese aquí.

1 Guía de Mews "How to unlock revenue beyond the room"

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo para la industria hotelera, que unifica los flujos de trabajo en ingresos, operaciones y la experiencia del huésped, permitiendo a los equipos automatizar las tareas rutinarias y centrarse en experiencias memorables. La plataforma Mews abarca PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, ayudando a los hoteleros a pasar de la gestión de propiedades a la gestión de beneficios. Con 15.000 clientes en 85 países, la empresa fue galardonada como Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y figuró entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos, según Hotel Tech Report.

Contacto para los medios: press@mews.com

Acerca de Uber

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Más información: https://www.uber.com/nl/en/

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