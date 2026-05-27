MEXC despliega 1.000 BTC a reservas estratégicas en el informe de seguridad de marzo-abril

(Información remitida por la empresa firmante)

VICTORIA, Seychelles, 27, de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, pionera en el comercio de activos digitales sin comisiones, ha publicado su informe de seguridad bimestral de marzo-abril, que incluye el despliegue estratégico de 1.000 BTC a sus reservas de tesorería para reforzar la protección de los usuarios.

La infraestructura de seguridad de MEXC interceptó y restringió 26.897 cuentas vinculadas a fraudes coordinados en un plazo de 60 días, lo que representa un aumento del 18,9 % con respecto al ciclo de informes anterior. Los motores de inteligencia de amenazas identificaron 6.903 sindicatos maliciosos (un 33,6 % más), con las mayores concentraciones en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) e Indonesia, donde se rastrearon 3.567 y 1.524 grupos de amenazas, respectivamente. Todas las entidades identificadas fueron bloqueadas de inmediato en la plataforma para garantizar la liquidez del ecosistema y proteger el capital de los usuarios.

Entre marzo y abril, MEXC gestionó 254 solicitudes de inteligencia y 50 órdenes de congelación de fondos por parte de las fuerzas del orden. Gracias a esta infraestructura colaborativa, se congelaron 17.084.031 USDT en 47 casos de amenazas, 23 de los cuales implicaron la intervención directa de las fuerzas del orden. Todas las acciones se realizaron conforme a la legislación multijurisdiccional para garantizar el cumplimiento y una respuesta rápida. MEXC resolvió 819 errores de depósito, recuperando 863.127 USDT tras exhaustivas comprobaciones manuales y en la cadena de bloques durante el período.

El despliegue por parte de MEXC de 1.000 BTC adicionales a sus reservas institucionales ha establecido una arquitectura formalizada de doble activo para el Fondo Guardian, que aprovecha USDT para garantizar liquidez operativa inmediata, mientras que el tramo de Bitcoin funciona como un ancla macroeconómica para preservar el capital a lo largo de los ciclos del mercado. Simultáneamente, MEXC ha iniciado un mandato para aumentar agresivamente la capitalización total del fondo de 100 millones de dólares a 500 millones de dólares en los próximos dos años. Todas las direcciones de billeteras institucionales son públicas, lo que permite una prueba de reservas verificable criptográficamente en tiempo real.

Los principales ratios de reserva de activos de MEXC fueron los siguientes:

De cara al futuro, MEXC seguirá divulgando datos clave a través de sus informes de seguridad bimensuales, reservas verificables en la cadena de bloques, procedimientos estandarizados de control de riesgos y colaboración entre plataformas para fortalecer la protección de los activos de los usuarios.

Acerca de MEXC

MEXC es la plataforma de intercambio de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo, con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 170 mercados. Con una filosofía centrada en el usuario, MEXC ofrece operaciones sin comisiones, líderes en el sector, y acceso a más de 3.000 activos digitales. Como puerta de entrada a un sinfín de oportunidades, MEXC proporciona una plataforma única donde los usuarios pueden operar fácilmente con criptomonedas y activos tokenizados, como acciones, ETF, materias primas y metales preciosos.

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