México Quetzales - Armadillos FC se Coronan Campeones de Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football

En el transcurso de 5 días, 21 clubes se enfrentaron en escenarios físicos y digitales para coronar al ganador absoluto

Seis clubes se dirigen a los Games of the Future 2025 este diciembre, que se celebrarán en el ADNEC de Abu Dabi

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DABI, EAU, 31 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- El pitido final ha sonado en Phygital Contenders: Abu Dhabi - Fútbol, y el México Quetzales - Armadillos FC salió victorioso, alzándose con el título tras una emocionante final. Celebrado en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC), la culminación de cinco días de torneo presenta los últimos seis clubes de élite que participarán en los Games of the Future 2025, que se celebrarán en Abu Dabi del18 al 23 de diciembre de 2025.

Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football fue el centro de atención cuando 21 clubes de élite de todo el mundo se enfrentaron por las últimas seis plazas en los Games of the Future 2025. Celebrados del 25 al 29 de julio en ADNEC, Abu Dabi fue el escenario donde algunos de los principales atletas de Phygital Football, de entre 19 y 40 años de edad, demostraron sus habilidades. Ahora, los mejores regresarán a Abu Dabi en diciembre para competir en los Games of the Future.

En la final, México Quetzales - Armadillos FC venció a CM Jardim en un duelo reñido que combinó una jugabilidad digital ultrarrápida con una habilidad física de alto impacto. Tras un empate 3-3 en la primera fase, los clubes se enfrentaron en el campo con un 3-1 para culminar una final inolvidable, dejando un marcador total de 6-4.

"Nos pusimos mucha presión desde el primer día, y habría sido una gran decepción no conseguir un lugar. Sabemos que somos un equipo muy querido por la aficion y dimos lo mejor de nosotros", dijo Rodrigo Ulibarri, jugador, México Quetzales - Armadillos FC.La batalla por el tercer puesto fue todo menos rutinaria. Greni Smith dominó a Zero Tenacity en la ronda digital con un marcador de 6-2. Pero Zero Tenacity reaccionó con fuerza en el campo, anotando cuatro goles en un intento de darle la vuelta al partido. Sin embargo, Greni Smith se mantuvo firme y volvió a marcar para sellar una victoria dramática y el tercer puesto con un marcador total de 7-6.

"El equipo está orgulloso. Sabemos que aún tenemos mucho trabajo por hacer antes de diciembre. Todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí ha valido la pena, y volveremos más fuertes y con el objetivo de ganar", dijo Nizam Omeragić, jugador de Greni Smith.

Los enfrentamientos de semifinales ofrecieron emoción e intensidad, marcando con éxito el tono para la final:

México Quetzales - Armadillos FC derrotó a Zero Tenacity en una dramática tanda de penaltis después de que ambas etapas terminaran en un empate 4-4.

derrotó a Zero Tenacity en una dramática tanda de penaltis después de que ambas etapas terminaran en un empate 4-4. CM Jardim ganaron un lugar en la final al vencer a Greni Smith , asegurando una victoria por 3-1 en la ronda digital y empatando 2-2 en el campo, con un marcador final de 5-3.

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, comentó: "Con la conclusión de Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football, todo está listo para los Games of the Future en Abu Dhabi en diciembre. Es la culminación de un año de dedicación de atletas de todo el mundo, y celebramos con ellos en este momento y esperamos con ilusión lo que ellos, y muchos otros atletas, lograrán más adelante este año".

El torneo Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football tournament, fue realizado por ASPIRE en colaboración con Ethara y Phygital International, titular de los derechos globales.

Con Abu Dabi consolidándose como un centro global de innovación y deportes de vanguardia, todas las miradas se centran ahora en diciembre, cuando los Emirates reciban a los mejores atletas phygitales del mundo, de diversos orígenes y disciplinas, en los Games of the Future 2025. Nis Hatt continuó: "Abu Dabi es la plataforma internacional perfecta. Está orientada al futuro, impulsada por la tecnología y ya ha invertido profundamente tanto en competiciones deportivas como cibernéticas. Tiene el interés, la capacidad y la infraestructura para albergar formatos deportivos completamente nuevos y hacerlo con éxito".

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite: https://phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future:

Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es el pináculo del deporte phygital. El torneo anual reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future de 2025 se celebrarán en Abu Dhabi (EAU) y los Games of the Future de 2026 en Astana (Kazajstán).

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games.

Acerca de ASPIRE:

ASPIRE impulsa la creación de futuras tecnologías transformadoras como el brazo acelerador de la innovación del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC) de Abu Dabi. El ATRC es responsable de definir la estrategia de investigación y desarrollo de Abu Dabi, consolidar fondos para una inversión eficiente e impulsar políticas y regulaciones. ASPIRE trabaja en consulta con actores clave de la industria, universidades e institutos de investigación de diversos sectores para definir los planteamientos de los problemas. También lanza grandes desafíos y competiciones internacionales para resolver algunos de los problemas más urgentes del mundo. ASPIRE reúne a personas, ideas, recursos y tecnologías excepcionales para resolver desafíos complejos.

Para obtener más información, visite: www.aspireuae.ae.

Acerca de Ethara:

Ethara está transformando el futuro del entretenimiento, el deporte, la cultura, los servicios para eventos y la gestión de activos a nivel regional e internacional. Con oficinas en Abu Dabi, Dubái y Riad, la empresa cuenta con más de 300 profesionales que ofrecen una experiencia, conocimientos y habilidades inigualables. Ethara, que significa "emoción" en árabe, opera una impresionante cartera de activos, que incluye el Circuito Yas Marina, el Etihad Park, el Etihad Arena, el Centro de Conferencias Yas, la Ciudad Deportiva Zayed y la Casa de la Sostenibilidad. La empresa colabora con importantes empresas de eventos, propietarios de propiedad intelectual y socios del sector del entretenimiento, tanto a nivel local como internacional, para ofrecer eventos y experiencias de primer nivel, pioneros en el mercado.

Para más información, visite: www.ethara.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2740623/Phygital_Contenders.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2740624/Phygital_Athlete_Digital_Side.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2740625/Athlete_Phygital_Stage.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2740626/Phygital_Athlete_Shooting.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2740627/Phygital_Club_Supporting.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2529536/Phygital_International_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mexico-quetzales---armadillos-fc-se-coronan-campeones-de-phygital-contenders-abu-dhabi---football-302518540.html