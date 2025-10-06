MG COMMERCIAL debuta en BusWorld Bruselas con el lanzamiento del autobús eléctrico iEV12 y el chasis B12E

(Información remitida por la empresa firmante)

BRUSELAS, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- MG, una de las marcas automotrices más reconocidas del mundo, debutó en BusWorld Brussels bajo el lema "Encuentra tu más". Lanzaron oficialmente su nueva marca de vehículos comerciales, MG COMMERCIAL. También se presentaron el primer autobús urbano totalmente eléctrico de la marca, el iEV12, y su primer chasis de autobús urbano totalmente eléctrico, el B12E.

Desde su fundación en el año 1971, BusWorld se ha consolidado como uno de los eventos más grandes e influyentes de la industria del transporte de pasajeros, sirviendo durante mucho tiempo como barómetro del desarrollo de la industria mundial del autobús. El debut de MG marca su compromiso reforzado con la movilidad sostenible y su visión de integrar el transporte público y privado en un ecosistema integrado.

MG COMMERCIAL se posiciona como una marca especializada en autobuses medianos y grandes, con un enfoque en el segmento prémium del mercado de vehículos comerciales de nuevas energías. Al ofrecer soluciones avanzadas y de valor añadido, la marca busca brindar a los operadores europeos una gama completa de opciones de movilidad, a la vez que apoya la transición de la región hacia un transporte público con bajas emisiones de carbono. La nueva marca encarna la visión más amplia de MG de construir un ecosistema integrado que conecte la movilidad personal y pública, garantizando experiencias de viaje más fluidas, inteligentes y ecológicas en todos los modos de transporte.

El autobús urbano totalmente eléctrico, el iEV12, y su chasis, el B12E, están diseñados específicamente para el sector del transporte público prémium. Ambos modelos se basan en la plataforma de propulsión eléctrica de última generación de MG, que incorpora sistemas de baterías modulares, arquitectura inteligente y gestión integrada de la conectividad. Estas innovaciones responden directamente a la creciente demanda, tanto en Europa como en el resto del mundo, de un transporte público sostenible y eficiente. Ponen de relieve el liderazgo de MG COMMERCIAL en soluciones de cero emisiones, seguridad y movilidad inteligente.

Con un legado centenario de excelencia en ingeniería, MG intensifica su inversión en investigación y desarrollo para el sector del transporte público. Los iEV12 y B12E amplían la cartera de vehículos comerciales de nueva energía de MG y reafirman su compromiso de impulsar la transición hacia una movilidad ecológica e inteligente. Con cabinas inteligentes, sistemas de energía modulares y plataformas avanzadas de gestión de flotas, los productos de MG COMMERCIAL encarnan su búsqueda de soluciones de transporte eficientes, seguras y sin emisiones de carbono.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2788516/Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789031/MG_____MG_COMMERCIAL_iEV12_B12E.jpg

