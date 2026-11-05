MGI Tech se asocia con el Parque Científico de Madrid para ampliar el acceso a Stereo-seq en España

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. (MGI), empresa dedicada al desarrollo de herramientas y tecnologías clave para la innovación en ciencias de la vida, ha dado a conocer hoy que la Unidad de Genómica del Parque Científico de Madrid (PCM) pasa a ser el primer Proveedor de Servicios Certificado (CSP) de STOmics en Madrid y el segundo a nivel nacional en España. Esta colaboración proporciona capacidades de transcriptómica espacial Stereo-seq al ecosistema español de I+D, y aporta a los investigadores, hospitales y empresas de alta tecnología acceso a un análisis espacial imparcial del transcriptoma completo que cuenta con resolución celular y subcelular real.

A través de esta nueva certificación, PCM ofrecerá Stereo-seq (secuenciación ómica de resolución espacial mejorada) basada en la tecnología DNBSEQ, lo que permite llevar a cabo un análisis espacial imparcial del transcriptoma completo con una verdadera resolución celular y subcelular (500 nm). Al mapear la expresión génica preservando el contexto tisular, la plataforma supera una limitación clave de la genómica tradicional y está previsto que acelere los avances en oncología de precisión, neurociencia, embriología y biología vegetal.

Con el objetivo de poder garantizar la robustez y la reproducibilidad, el nuevo servicio se ofrece a través de una colaboración integral con los Servicios de Histología y Microscopía del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Este flujo de trabajo integrado abarca desde el procesamiento y la obtención de imágenes de tejidos hasta la secuenciación y el análisis bioinformático, proporcionando una solución completa destinada a grupos de investigación, institutos de investigación en salud y la industria farmacéutica y biotecnológica.

Es un placer dar la bienvenida al Parque Científico de Madrid como el primer proveedor de servicios certificado de STOmics en la Comunidad de Madrid, declaró Fang Chen, vicepresidenta de MGI y directora general para Europa y África de MGI. Esta colaboración es un reflejo entorno a nuestro compromiso compartido de ampliar el acceso a la transcriptómica espacial de alta resolución en toda Europa. Gracias a la combinación de la tecnología Stereo-seq de MGI con la experiencia genómica del PCM y las capacidades histológicas del CNB-CSIC, estamos creando un sólido centro local que permitirá a los investigadores españoles explorar la biología con una resolución sin precedentes.

Convertirnos en el primer proveedor de servicios certificado de STOmics en la Comunidad de Madrid supone un logro muy importante para nuestro centro, afirmó María José López, jefa de la Unidad de Genómica del PCM. Gracias a esta certificación y a nuestra alianza integral con los servicios de Histología y Microscopía del CNB-CSIC, ahora podemos ofrecer al ecosistema de I+D una solución integral de transcriptómica espacial. Stereo-seq permite a nuestros investigadores y socios biotecnológicos mapear el transcriptoma completo con resolución nanométrica, ampliando los límites de la neurociencia, la oncología y la biología del desarrollo como nunca antes.

Acerca de MGI

Fundada en el año 2016, MGI Tech Co., Ltd. (o sus filiales, denominadas conjuntamente MGI, código bursátil: 688114.SH) se dedica a desarrollar herramientas y tecnologías clave que impulsan la innovación en las ciencias de la vida. Como una de las pocas empresas capaces de desarrollar y producir en masa de forma independiente secuenciadores genéticos de grado clínico, MGI proporciona a sus usuarios globales capacidades de secuenciación escalables que abarcan desde niveles de Gb hasta Tb. MGI también se destaca como el único proveedor de una cartera de productos integral que abarca tres segmentos principales: SEQ ALL (secuenciación de lectura corta y larga), GLI (Inteligencia de Laboratorio Generativa) y Multi-Ómicas.

Si desea conocer más visite MGI Tech, LinkedIn, X, Instagram, y YouTube.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/mgi-tech-se-asocia-con-el-parque-cientifico-de-madrid-para-ampliar-el-acceso-a-stereo-seq-en-espana-302930061.html