MGS Seguros crece un 15,9 % en primas en 2025 y aumenta su beneficio un 13,5 %

Miembros del Consejo de Administración de MGS durante la Junta - MGS Seguros

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 12 de junio de 2026. - MGS Seguros cerró 2025 con un fuerte crecimiento, alcanzando 481 millones de euros en primas devengadas (+15,9 %) y un beneficio de 23,8 millones (+13,5 %). La compañía reforzó su actividad en todas sus líneas de negocio, destacó por la mejora de su eficiencia y mantuvo una sólida posición financiera, con una ratio de solvencia del 308 % y más de 441.000 clientes

MGS Seguros ha cerrado 2025 con un volumen de primas devengadas de 481 millones de euros, un 15,9 % más que el ejercicio anterior, y con un beneficio después de impuestos de 23,8 millones de euros, un incremento del 13,5 % respecto a 2024.



Así lo explicó D. Heliodoro Sánchez Rus, Presidente de la aseguradora, en la Junta General de Accionistas de la entidad, celebrada el 11 de junio en Barcelona.



Por líneas de negocio, MGS mantiene el equilibrio entre sus principales áreas de actividad. Los seguros Personales registraron un crecimiento del 26,3 % respecto al año anterior, seguidos por los seguros de Automóviles (+10,2 %) y los seguros Patrimoniales (+5,4 %). Así, la nueva producción neta alcanzó los 218,4 millones de euros, más de 51 millones por encima de la registrada en 2024.



Los resultados también se apoyan en la mejora de la eficiencia en la gestión. El margen técnico aumentó hasta los 73,5 millones de euros, casi 9 millones más que en 2024, mientras que los gastos de explotación se situaron en 56,9 millones.



Además, MGS ha continuado gestionando sus inversiones con criterios de prudencia y diversificación. Al cierre del ejercicio, el volumen total de inversiones alcanzó los 1.423,7 millones de euros, destinados a respaldar los compromisos de la entidad con asegurados y accionistas, así como a reforzar su solvencia y rentabilidad a largo plazo.



A cierre de 2025, MGS contaba con 441.086 clientes y 750.324 pólizas en vigor, lo que supone un incremento de 6.000 pólizas respecto a 2024. Destaca el alto nivel de fidelidad de los clientes, un 88,2 %, lo que refleja la confianza de los asegurados en el trabajo realizado por la red de agentes y profesionales de la entidad.



Por otro lado, la ratio de solvencia se situó en un 308 %, un año más muy por encima de los niveles exigidos por la normativa Solvencia II.



Estos resultados permiten a MGS mantener una posición financiera sólida y afrontar el futuro con confianza, apoyada en un modelo de crecimiento sostenido, en la cercanía con el cliente y en una visión a largo plazo.







Contacto

Nombre contacto: Marina Ayala

Descripción contacto: Departamento de Comunicación e Imagen Corporativa de MGS, Seguros y Reaseguros S.A.

Teléfono de contacto: 934 95 31 92





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1272769/Junta-General-2026.jpg

Pie de foto: Miembros del Consejo de Administración de MGS durante la Junta

Autor: MGS Seguros