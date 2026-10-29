(Información remitida por la empresa firmante)

-Mia Saigon recibe una Llave MICHELIN, un reconocimiento a la hospitalidad de gestión vietnamita en el escenario global

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Mia Saigon ha sido galardonado con una Llave MICHELIN en la selección hotelera de la Guía MICHELIN 2026, uniéndose así a otros 21 hoteles en Vietnam, y solo tres en la ciudad de Ho Chi Minh, que cuentan con esta distinción.

La Llave, introducida en 2024 como el equivalente hotelero a la Estrella MICHELIN, se otorga tras estancias anónimas realizadas por inspectores de MICHELIN. Estos evalúan diversos aspectos, como la arquitectura y el diseño interior, la calidad y la constancia del servicio, la personalidad y el carácter del establecimiento, su relación calidad-precio y su contribución al entorno. Los hoteles no pueden solicitar este reconocimiento. A nivel mundial, 2.832 hoteles poseen actualmente una Llave.

Este reconocimiento destaca en una selección dominada, en gran medida, por grupos hoteleros internacionales. Mia Saigon es propiedad de vietnamitas, quienes también dirigen y gestionan el establecimiento; además, forma parte de Mia Luxury Collection, un grupo local de hoteles boutique.

"Mia Saigon fue concebido como un hogar junto al río, donde conocemos a cada huésped por su nombre", afirma Trinh Tran, directora del hotel. "Como un equipo vietnamita, aportamos la calidez de nuestra hospitalidad a cada estancia. Nos sentimos honrados de que la Guía MICHELIN haya reconocido ese espíritu".

Los huéspedes pueden llegar al hotel a través de la embarcación propia que recorre el río Saigón, en lugar de hacerlo por carretera. A su llegada, les recibe un establecimiento de 53 habitaciones inspirado en el estilo indochino y en el romanticismo de la época Art Déco de Saigón. Las habitaciones y suites se inspiran en la paleta cromática de cuatro piedras preciosas —citrino, rubí, zafiro y esmeralda— y cuentan, cada una de ellas, con un balcón privado con vistas al río o a los jardines.

El arte le confiere su carácter a la propiedad. Por todas sus instalaciones —desde el vestíbulo junto al río hasta la azotea— se exhiben obras de arte vietnamita, entre ellas piezas de Bùi Xuân Phái y Đỗ Xuân Doãn, cerámica de Chu Đậu y objetos de cerámica antigua, algunos de los cuales datan de hace unos 2.000 años. Cada planta destinada a los huéspedes alberga su propia colección, compuesta por objetos cotidianos del Vietnam del siglo XX: carteles de propaganda pintados a mano que nunca llegaron a imprimirse, portadas de libros, sellos, diseños de cajas de cerillas, sobres de primer día de emisión y revistas. Los huéspedes pueden explorar la colección completa a través del recorrido artístico que ofrece el propio hotel.

El establecimiento gira en torno a The Living Room, un espacio célebre por su té de la tarde; por su parte, Kitchen by the River ofrece una refinada cocina vietnamita e internacional, mientras que The Muse sirve cócteles artesanales acompañados de tapas. Un spa, Ô Spa, una piscina junto al río y unos exuberantes jardines completan este refugio.

Las reservas pueden realizarse en miasaigon.com.

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