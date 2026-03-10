(Información remitida por la empresa firmante)

-MiaoLab lanza la serie Living con la regleta Tower Power: el compañero ideal para su escritorio que siempre vuelve a la carga

SHENZHEN, China, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MiaoLab, una marca de estilo de vida dinámico fundada en 2025, anunció hoy el lanzamiento de MiaoLab Living, una nueva serie de productos de estilo de vida diseñados para mejorar la vida cotidiana mediante soluciones para el hogar inteligentes, seguras e integradas.

Producto estrella: Regleta de enchufes MiaoLab Tower

La regleta de enchufes MiaoLab Tower es una solución de energía segura diseñada para hogares. El producto utiliza un embalaje fabricado con más del 90 % de materiales reciclables y una carcasa diseñada para reducir el impacto ambiental.

Energía para ocasiones compartidas y uso con múltiples dispositivos

Eventos y reuniones festivas: Hasta 3680 W de potencia con múltiples tomas de corriente, alimentando altavoces, iluminación y dispositivos personales simultáneamente.

Hogares y uso diario: Diseñado para la seguridad con protección contra sobrecargas, carcasa ignífuga de 850 °C y durabilidad de más de 10.000 ciclos de conexión.

Escritorios para juegos y multidispositivo: La protección contra sobretensiones de 1420 J protege consolas, PC, monitores y periféricos de picos de tensión.

Configuraciones para teletrabajo y oficina: Su formato vertical y un cable de alimentación de 2 metros mantienen los escritorios organizados y flexibles.

Autocaravanas y vivienda móvil: U Una base antivuelco con función de autoenderezamiento y un diseño vertical compacto garantizan una alimentación estable en movimiento.

Disponibilidad:

La regleta de enchufes MiaoLab Tower está disponible en Amazon en algunas regiones. Para obtener la información más reciente sobre el producto, visite https://linktr.ee/MiaoLab .

Próximos artículos esenciales para el hogar de MiaoLab Living:

MiaoLab Living pronto ampliará su oferta con una cuidada selección de artículos esenciales para el hogar enfocados en la seguridad, la comodidad y la inteligencia:

Enchufe inteligente: corta automáticamente la corriente cuando el usuario se acerca al alcance de la mano, utilizando detección de radar de gran angular para ayudar a reducir el riesgo de accidentes eléctricos.

Esto incluye situaciones como niños que se acercan al enchufe, mascotas que muerden cables o el uso de electrodomésticos con las manos mojadas, lo que mejora la seguridad más allá de los enchufes de pared tradicionales.

Vajilla con base térmica: Diseñada para mantener los alimentos y bebidas a temperaturas óptimas para servir, mejorando la experiencia gastronómica.

Colchón con soporte personalizado: Diseñado ergonómicamente para un apoyo personalizado, promoviendo un sueño más profundo y reparador.

Galardonado con el premio iF Design Award 2026, este colchón presenta un enfoque innovador en el diseño ergonómico del sueño.

Acerca de MiaoLab Workshop

MiaoLab es un ecosistema colaborativo que conecta a emprendedores, inversores, ingenieros y proveedores para llevar al mercado ideas innovadoras de forma eficiente. Su filosofía, 'Crea como imaginas, construye como deseas', agiliza el proceso desde el concepto hasta la venta.

Contacto para medios:Comunicaciones CorporativasMiaoLab Innovation Workshop Technology Co., LtdE-mail: contact@miaolab.com Tel.: +1-312-388-3301Sitio web: www.miaolab.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927742/02.jpg

