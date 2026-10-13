Mibro lanza AeroPace, un reloj inteligente para correr diseñado para corredores principiantes

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 13 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Mibro, fabricante de dispositivos portátiles inteligentes, ha anunciado hoy el lanzamiento de AeroPace*, su nuevo reloj inteligente para correr y el primero de la marca diseñado específicamente para corredores principiantes. Guiada por su misión de ayudar a las personas a llevar una vida más activa y saludable, Mibro busca reducir las barreras para practicar el running con un enfoque científico y convertir los dispositivos inteligentes en un compañero de confianza para la actividad diaria.

Facilitando el acceso al entrenamiento científico de carrera

A medida que correr gana popularidad en todo el mundo, muchos principiantes se enfrentan a desafíos como la falta de orientación profesional, la dificultad para interpretar datos de carrera y la incertidumbre a la hora de crear planes de entrenamiento eficaces.

Para responder a estas necesidades, AeroPace combina un diseño ligero con MibroCoach, una función de entrenamiento desarrollada por la propia marca e impulsada por inteligencia artificial, que ofrece planes de ejercicio personalizados a través de la aplicación MibroFit y los relojes inteligentes Mibro compatibles. Juntos, proporcionan un enfoque de entrenamiento accesible, científico y eficiente.

Gracias a MibroCoach, AeroPace genera planes de entrenamiento personalizados basados en los objetivos y el rendimiento de los usuarios. Ofrece análisis de datos en tiempo real y recomendaciones de optimización, ayudando a los usuarios a mejorar gradualmente su capacidad de carrera mediante una experiencia sencilla e intuitiva.

Diseño ultraligero y rendimiento profesional

Con un peso de tan solo 32 g, AeroPace presenta un diseño ligero y estilizado que garantiza la comodidad durante entrenamientos de larga duración. A pesar de su formato compacto, cuenta con:

Pantalla AMOLED de alto brillo: Para una visibilidad clara en cualquier condición de iluminación.

de alto brillo: Para una visibilidad clara en cualquier condición de iluminación. Posicionamiento de doble banda y cinco satélites con IA : Garantiza un seguimiento preciso de las rutas de carrera.

: Garantiza un seguimiento preciso de las rutas de carrera. Monitorización óptica multicanal de la frecuencia cardíaca: Proporciona datos de salud completos y precisos.

AeroPace está diseñado para empoderar a todos los corredores, independientemente de su nivel de experiencia. Al combinar tecnología avanzada con funciones fáciles de usar, Mibro busca inspirar a más personas a iniciarse y mantenerse en el mundo del running.

Disponibilidad y precio

El MibroAeroPace estará disponible a partir del 13 de octubre de 2026 a través de los canales oficiales de Mibro. Su precio inicial es de 149,99 EUR.

Acerca de Mibro

Fundada en 2015, Mibro es una marca de ZhenShiInformationTechnology (Shenzhen) Co., Ltd. La marca se centra en el deporte y la exploración al aire libre. Bajo la filosofía 'Vive de forma inteligente, mantente activo', Mibro desarrolla dispositivos portátiles fiables y fáciles de usar que acompañan a los usuarios en su camino hacia el bienestar físico.

Para más información, visite https://www.mibrofit.com/ o siga a Mibro en Facebook e Instagram.

Consultas empresariales: business@mibrofit.com

Contacto para medios: pr@mibrofit.com

*Las funciones de AerosPace están destinadas a fines generales de entrenamiento físico y no están concebidas para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

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