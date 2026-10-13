Mibro presenta Mibro Coach, llevando el entrenamiento científico basado en IA a los corredores principiantes

El nuevo reloj inteligente para correr AeroPace acerca Mibro Coach a los corredores, ofreciendo entrenamiento personalizado, orientación en tiempo real y análisis inteligentes tras la carrera.

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 13 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Mibro, fabricante de dispositivos portátiles inteligentes, ha lanzado AeroPace, su nuevo reloj inteligente para correr y diseñado específicamente para corredores principiantes, presentando Mibro Coach*, un sistema de entrenamiento inteligente desarrollado por el Mibro Sports Science Lab. Al combinar modelos de fisiología deportiva con agentes de IA, Mibro Coach hace que el entrenamiento científico de carrera sea más accesible, guiando a los corredores a través de todo el proceso: desde la evaluación y la planificación hasta la ejecución, la recuperación y la revisión.

Va más allá del simple registro de datos

En lugar de limitarse a registrar datos de entrenamiento, Mibro Coach ayuda a los corredores a comprender su nivel actual y cómo mejorar. Evalúa el rendimiento utilizando el índice de capacidad de carrera VDOT, una estimación del VO2máx como referencia de condición física general, tiempos de carrera previstos (desde 5 km hasta maratón) y un enfoque de entrenamiento personalizado.

Basándose en el historial de entrenamiento, las rutinas diarias y las preferencias del usuario, el sistema genera recomendaciones cada vez más personalizadas con el paso del tiempo.

Un compañero de entrenamiento inteligente

Mibro Coach ofrece más de 20 planes de entrenamiento orientados a objetivos, con una duración de entre cuatro y 20 semanas. Las sesiones diarias se adaptan al sueño, la fatiga y el estado de forma, recomendando una reducción de la intensidad o una recuperación adicional cuando es necesario. Los corredores también pueden elegir entre cinco entrenadores basados en IA, cada uno con un estilo propio.

Durante las carreras, Mibro Coach registra la cadencia, la longitud de zancada, el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical y otros parámetros de la dinámica de carrera. Tras cada sesión, Mibro Coach proporciona un análisis estructurado que combina estas métricas con la carga de entrenamiento, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y otros datos para destacar fortalezas y áreas de mejora, así como para sugerir posibles factores relacionados con el entrenamiento y los siguientes pasos a seguir.

A través de "Just Talk", los corredores pueden mantener conversaciones naturales y fluidas con su entrenador de IA, mientras que las alertas proactivas les ayudan a adaptarse a los cambios en su estado de entrenamiento.

Con Mibro Coach, Mibro busca facilitar el acceso a un entrenamiento científico del running, ayudando a los principiantes a transformar los datos de rendimiento en planes de entrenamiento personalizados y basados en información objetiva.

Disponibilidad y precio

El Mibro AeroPace, equipado con Mibro Coach, estará disponible a partir del 13 de octubre de 2026 a través de los canales oficiales de Mibro. Su precio inicial será de 149,99 EUR.

Acerca de Mibro

Bajo la filosofía 'Vive de forma inteligente, mantente activo', Mibro desarrolla dispositivos portátiles fiables y fáciles de usar que acompañan a los usuarios en su camino hacia el bienestar físico.

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*Las funciones de Mibro Coach están destinadas a fines generales de entrenamiento físico y no tienen como objetivo diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.