Michael Jordan, Carsten Koerl y Jason Robins darán incio a SBC Summit 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SBC Summit 2026 contará con una conferencia magistral histórica sobre liderazgo con la participación de los titanes del negocio deportivo Michael Jordan, Carsten Koerl y Jason Robins

LISBOA, Portugal, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SBC Summit 2026 llevará a cabo una de las conferencias magistrales más destacadas jamás celebradas en Europa, reuniendo a tres de las figuras más influyentes del mundo de los negocios deportivos: el icono del baloncesto, inversor y filántropo Michael Jordan; el fundador y director ejecutivo de Sportradar, Carsten Koerl, y el cofundador, director ejecutivo y presidente del consejo de administración de DraftKings, Jason Robins, con la moderación de la ex presentadora, locutora y periodista de Sky Sports News, Kirsty Gallacher.

La keynote principal, titulada Leadership in Sports Business (Liderazgo en el negocio deportivo), tendrá lugar el martes 29 de septiembre, el primer día de SBC Summit 2026 en Lisboa, y explorará la evolución del deporte, la tecnología, los medios de comunicación, los datos y la participación de los aficionados desde la perspectiva de tres líderes que han ayudado a dar forma al ecosistema deportivo moderno.

Como parte del debate, se analizará la conexión entre el juego online y las apuestas deportivas, destacando cómo ambos sectores operan cada vez más en paralelo y en colaboración. También se explorarán temas más amplios de liderazgo, como la creación de negocios globales a gran escala, la toma de decisiones bajo presión y cómo los líderes gestionan el cambio en los dinámicos mercados deportivos y tecnológicos.

Rasmus Sojmark, CEO y fundador de SBC, describió la conferencia como "un momento decisivo para el evento".

"Este es el tipo de conversación que trasciende nuestra industria", afirmó Sojmark, y continuó: "Tener a Michael Jordan, Carsten Koerl y Jason Robins juntos en el escenario es algo realmente especial. Son personas que han transformado la forma en que la gente interactúa con el deporte de maneras completamente diferentes: a través del rendimiento, la tecnología, la innovación y la visión. Reunirlos en SBC Summit refleja tanto la magnitud actual de esta industria como su futuro".

SBC Summit 2026 se celebrará en Lisboa y se espera que reciba a más de 40.000 profesionales de la industria de los deportes, las apuestas, los juegos, los pagos, el marketing, la afiliación, la tecnología y los medios de comunicación.

En los próximos meses, se anunciarán más detalles sobre la conferencia magistral, incluyendo el horario y el acceso para los asistentes. Puedes visitar el sitio web de SBC Summit para obtener más información:

https://sbcevents.com/sbc-summit

Sobre SBC Summit

SBC Summit es el evento global insignia de SBC, que reúne a altos ejecutivos y responsables de la toma de decisiones de las industrias del deporte, el juego y las apuestas durante una semana de networking, exposiciones y conferencias en Lisboa.

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